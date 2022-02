Guía NASCAR Cup 2022: pilotos, coches, calendario, equipos y más

Al comenzar la temporada 2022 de la NASCAR Cup Series, toda la atención se centra en los nuevos coches de carreras de nueva generación. En una de las pretemporadas más activas desde la década de 1990, los equipos han recorrido el país para realizar pruebas y se han apresurado a asegurarse de que están listos antes del inicio de la temporada.

El coche Next Gen trae consigo muchos cambios para el deporte. Un chasis específico construido por Technique Inc., una transmisión manual secuencial, una suspensión trasera independiente y llantas de aluminio de 18 pulgadas más grandes que utilizan una única tuerca de bloqueo central, son sólo algunos de los cambios a los que los equipos y los pilotos deben adaptarse y superar este año.

Las pruebas de pretemporada acaban de concluir tras un test de dos días en el Phoenix Raceway. Después de una prueba en diciembre en el óvalo del Charlotte Motor Speedway, NASCAR se decantó por un paquete aerodinámico de 670 CV con un alerón de cuatro pulgadas para todas las carreras que no sean de Superspeedway (y el recién reconfigurado Atlanta Motor Speedway). Las pruebas en el Daytona International Speedway antes de las 500 Millas también resultaron ser un gran éxito, con grandes corrientes de aire en los paquetes de competidores que dieron un espectáculo sin incidentes.

Kyle Larson entra en la temporada 2022 como el actual campeón de la serie con Hendrick Motorsports buscando su tercer título consecutivo de la Cup Series.

Esto es todo lo que sabemos hasta ahora sobre la esperada temporada 2022 de la NASCAR Cup Series.

Equipo Número Piloto(s) Notas Hendrick Motorsports 5 Kyle Larson Campeón defensor Hendrick Motorsports 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports 24 William Byron Hendrick Motorsports 48 Alex Bowman Joe Gibbs Racing 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing 20 Christopher Bell Stewart-Haas Racing 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing 10 Aric Almirola Se retira al final del año Stewart-Haas Racing 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing 41 Cole Custer Team Penske 2 Austin Cindric Novato en reemplazo de Keselowski Team Penske 12 Ryan Blaney Team Penske 22 Joey Logano 23XI Racing 23 Bubba Wallace 23XI Racing 45 Kurt Busch Nuevo equipo Petty GMS Motorsports 42 Ty Dillon Nuevo equipo tras la fusión de GMS Racing/Richard Petty Motorsports Petty GMS Motorsports 43 Erik Jones Richard Childress Racing 3 Austin Dillon Richard Childress Racing 8 Tyler Reddick Front Row Motorsports 34 Michael McDowell Ganador defensor Daytona 500 Front Row Motorsports 38 Todd Gilliland Novato Trackhouse Racing 1 Ross Chastain Trackhouse adquirió Chip Ganassi Racing, y se amplió a una operación de dos coches Trackhouse Racing 99 Daniel Suárez RFK Racing 6 Brad Keselowski Pasó de Penske, adquirió una participación en el equipo RFK Racing 17 Chris Buescher Rick Ware Racing 15 Various drivers David Ragan conducirá el coche en las 500 Millas de Daytona; Joey Hand conducirá el coche en las seis pruebas de circuito. Rick Ware Racing 51 Cody Ware Spire Motorsports 7 Corey LaJoie Spire Motorsports 77 Josh Bilicki, various Bilicki conducirá la mayor parte del programa Kaulig Racing 16 Varios pilotos. Allmendinger, Gragson y Hemric compartirá coche con Hemric en la Daytona 500 Kaulig Racing 31 Justin Haley JTG Daugherty Racing 47 Ricky Stenhouse Jr. El equipo se redujo, se eliminó el segundo equipo con Preece Wood Brothers 21 Harrison Burton Novato Live Fast Motorsports 78 B.J. McLeod, various

Entre los inscritos que no tienen puesto asegurado se encuentran el equipo Hezeberg, Beard Motorsports, MBM Motorsports y el recién creado The Money Team Racing. Los cuatro intentarán participar en las 500 millas de Daytona con el ex campeón del mundo de F1 Jacques Villeneuve conduciendo para Hezeberg y Noah Gragson para Beard. MBM presentará dos coches con Timmy Hill y J.J. Yeley.

La superestrella del boxeo retirado Floyd Mayweather formó recientemente TMTR y tendrá a Kaz Grala al volante para la Daytona 500.

La clase de novatos de 2022 contará con tres pilotos: Austin Cindric, Harrison Burton y Todd Gilliland.

Los 36 equipos con puesto permanente estarán presentes para The Clash en el Coliseo de Los Ángeles el 6 de febrero. La carrera de exhibición será la primera para el deporte dentro del estadio de Los Ángeles, y su primera carrera de la Copa en cualquier complejo de estadios desde 1956 en el Soldier Field. La carrera poco ortodoxa en una pista temporal de un cuarto de milla contará con entrenamientos, clasificaciones y carreras eliminatorias con 23 coches en el evento principal.