Larson le gana la pole a Dillon en Bristol

Larson, que ganó una carrera de Late Model de tierra que patrocinó a principios de esta semana, pasó de sexto a primero en la primera vuelta de su carrera eliminatoria de 15 vueltas y se aferró a la victoria.

Larson sumó un total de 15 puntos (posición final y puntos por adelantamiento) que le dieron la pole. Es su segunda de la temporada 2023 y la 16ª de su carrera.

Austin Dillon, que ganó la Heat 1, saldrá segundo el domingo por la noche, J.J. Yeley saldrá tercero, Christopher Bell lo hará cuarto y Kyle Busch completa los cinco primeros.

Tyler Reddick, Austin Cindric, Ryan Preece, Ryan Blaney y William Byron completan el top-10.

Heat Race 4

Bubba Wallace aguantó un duro desafío de Busch para llevarse la victoria en la Heat 4 y sumar 10 puntos.

Austin Cindric terminó tercero, Jonathan Davenport fue cuarto y Joey Logano completó los cinco primeros.

Wallace comenzó en la pole y rápidamente construyó una sólida ventaja sobre Davenport.

En la vuelta 9, Daniel Suárez hizo un trompo en la curva 2 y se detuvo en la pista, lo que provocó una bandera amarilla. La carrera volvió a la bandera verde con Wallace todavía en cabeza.

Busch se puso segundo en la vuelta 10 mientras Cindric se colocaba tercero.

Heat Race 3

Larson se puso al frente en la primera vuelta y lideró toda la carrera para llevarse la victoria en la Heat 3 y sumar 15 puntos.

"Es genial, supongo", dijo Larson. "No esperaba poder ir a por el liderato allí en la primera vuelta".

Ryan Preece fue segundo, Yeley tercero, Erik Jones cuarto y Michael McDowell completó los cinco primeros.

Jones salió en la pole, pero Larson, que salía sexto, se puso en cabeza y lideró la primera vuelta.

En la vuelta 4, Preece se había abierto camino hasta la segunda posición y empezó a intentar arrebatarle el liderato a Larson.

A cinco vueltas del final, Larson mantenía una pequeña ventaja sobre Preece con Yeley en tercera posición.

Heat Race 2

Ryan Blaney arrancó en la pole y lideró las 15 vueltas en su camino hacia la victoria en la Heat 2 y sumó 10 puntos.

Chase Briscoe superó a William Byron por el segundo puesto. Harrison Burton terminó cuarto y Aric Almirola completó los cinco primeros.

Briscoe está conduciendo con un dedo roto en la mano izquierda, que requerirá cirugía la próxima semana. Se lesionó mientras participaba en el Kyle Larson Late Model Challenge esta semana.

Heat Race 1

Austin Dillon aguantó el furioso desafío de Tyler Reddick para ganar la primera carrera de 15 vueltas y sumar 14 puntos.

"Me lo he pasado genial. Es muy divertido volver a mis días de tierra", dijo Austin Dillon. "Hacía tiempo que no corría en tierra, pero me ha vuelto muy rápido".

Bell fue tercero, Alex Bowman cuarto y Ricky Stenhouse Jr. completó los cinco primeros.

Stenhouse salió desde la pole, pero Bowman se abrió camino hasta el liderato en la segunda vuelta.

Austin Dillon superó a Bowman en la vuelta 3 para ponerse en cabeza.

En la vuelta 6, Josh Berry hizo un trompo en la curva 2, lo que provocó una amarilla. La carrera se reanudó con Austin Dillon por delante de Reddick.