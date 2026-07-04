NASCAR Cup Chicagoland 2026: Hamlin se impone a Larson por 0.001 s para la pole
Denny Hamlin y Kyle Larson quedaron separados por tan solo 0,001 s en la clasificación de la NASCAR Cup en Chicagoland
Denny Hamlin se hizo con la pole position para la carrera de la NASCAR Cup en el Chicagoland Speedway, logrando así la 52.ª pole de su carrera y la cuarta de la temporada 2026.
Fue una carrera de infarto para el piloto de Joe Gibbs Racing, ya que Kyle Larson, de Hendrick Motorsports, estuvo a punto de igualar l a de Hamlin en su propia vuelta de clasificación. Larson saldrá desde el exterior de la primera fila, solo 0,001 s más lento que Hamlin.
El dúo de RFK Racing, formado por Chris Buescher y Brad Keselowski, saldrá tercero y cuarto, respectivamente. A continuación, un trío de pilotos de JGR: Ty Gibbs en quinta posición, Christopher Bell en sexta y Chase Briscoe en séptima.
Bubba Wallace, Chase Elliott y William Byron completan el resto de los diez primeros puestos.
Hamlin llega a esta carrera como nuevo líder del campeonato, con un punto de ventaja sobre Tyler Reddick en la clasificación de la temporada regular. Reddick saldrá 13.º el domingo.
Resumen de la clasificación
Con las tormentas acercándose, la clasificación comenzó con J.J. Yeley como primer piloto en salir a pista. Michael McDowell no participó tras fallar tres veces en las inspecciones, lo que también significa que tendrá que cumplir una penalización de paso por boxes durante la carrera.
Herbst lideró los entrenamientos del viernes y marcó el primer tiempo de referencia en la clasificación con 30,576 s. Se mantuvo en primera posición hasta que su compañero de equipo en 23XI Racing, Reddick, le superó con una vuelta de 30,523 s.
Cody Ware chocó contra el muro a la salida de la curva 2 y tuvo que abandonar su vuelta sin marcar ningún tiempo.
La cabeza de la clasificación fue un monólogo de Toyota, y Reddick mantuvo el liderato hasta que otro piloto de 23XI se colocó en cabeza: Wallace, con una vuelta de 30,420 s. Sin embargo, no duró mucho, ya que su jefe salió a continuación y le superó. Hamlin marcó un tiempo de 30,296 s, y iba a ser difícil para cualquiera superar esa vuelta.
A medida que avanzaba la sesión, fue RFK Racing quien realmente plantó cara a Hamlin. Keselowski se acercó a tres décimas, y Buescher estuvo a solo 0,015 s de marcar la vuelta más rápida.
A medida que la pista se enfriaba debido al aumento de la nubosidad por la llegada de mal tiempo, las velocidades aumentaron. Varios pilotos tuvieron opciones de conseguir la pole, y Larson pisaba los talones a Hamlin, pero acabó quedándose a 0,001 s de la vuelta de Hamlin para la pole, ya que estuvieron a punto de empatar.
Parrilla de salida de la NASCAR Cup en Chicagoland 2026
|Pos.
|Piloto
|1
|
Denny Hamlin
|2
|Kyle Larson
|3
|Chris Buescher
|4
|Brad Keselowski
|5
|Ty Gibbs
|6
|Christopher Bell
|7
|Chase Briscoe
|8
|Bubba Wallace
|9
|Chase Elliott
|10
|William Byron
|11
|AJ Allmendinger
|12
|Alex Bowman
|13
|Tyler Reddick
|14
|Ryan Blaney
|15
|Carson Hocevar
|16
|Zane Smith
|17
|John Hunter Nemechek
|18
|Riley Herbst
|19
|Ross Chastain
|20
|Ryan Preece
|21
|Connor Zilisch
|22
|Erik Jones
|23
|Austin Cindric
|24
|Ricky Stenhouse Jr.
|25
|Austin Dillon
|26
|Daniel Suárez
|27
|Ty Dillon
|28
|Corey Heim
|29
|Todd Gilliland
|30
|Shane van Gisbergen
|31
|Joey Logano
|32
|Noah Gragson
|33
|Cole Custer
|34
|Josh Berry
|35
|Austin Hill
|36
|JJ Yeley
|37
|Cody Ware
|38
|Michael McDowell
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