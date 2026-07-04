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Crónica de clasificación
NASCAR Cup Chicago

NASCAR Cup Chicagoland 2026: Hamlin se impone a Larson por 0.001 s para la pole

Denny Hamlin y Kyle Larson quedaron separados por tan solo 0,001 s en la clasificación de la NASCAR Cup en Chicagoland

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Denny Hamlin, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota

Denny Hamlin se hizo con la pole position para la carrera de la NASCAR Cup en el Chicagoland Speedway, logrando así la 52.ª pole de su carrera y la cuarta de la temporada 2026.

Fue una carrera de infarto para el piloto de Joe Gibbs Racing, ya que Kyle Larson, de Hendrick Motorsports, estuvo a punto de igualar l a de Hamlin en su propia vuelta de clasificación. Larson saldrá desde el exterior de la primera fila, solo 0,001 s más lento que Hamlin.

El dúo de RFK Racing, formado por Chris Buescher y Brad Keselowski, saldrá tercero y cuarto, respectivamente. A continuación, un trío de pilotos de JGR: Ty Gibbs en quinta posición, Christopher Bell en sexta y Chase Briscoe en séptima.

Bubba Wallace, Chase Elliott y William Byron completan el resto de los diez primeros puestos.

Hamlin llega a esta carrera como nuevo líder del campeonato, con un punto de ventaja sobre Tyler Reddick en la clasificación de la temporada regular. Reddick saldrá 13.º el domingo.

Resumen de la clasificación

Con las tormentas acercándose, la clasificación comenzó con J.J. Yeley como primer piloto en salir a pista. Michael McDowell no participó tras fallar tres veces en las inspecciones, lo que también significa que tendrá que cumplir una penalización de paso por boxes durante la carrera.

Herbst lideró los entrenamientos del viernes y marcó el primer tiempo de referencia en la clasificación con 30,576 s. Se mantuvo en primera posición hasta que su compañero de equipo en 23XI Racing, Reddick, le superó con una vuelta de 30,523 s.

Cody Ware chocó contra el muro a la salida de la curva 2 y tuvo que abandonar su vuelta sin marcar ningún tiempo.

La cabeza de la clasificación fue un monólogo de Toyota, y Reddick mantuvo el liderato hasta que otro piloto de 23XI se colocó en cabeza: Wallace, con una vuelta de 30,420 s. Sin embargo, no duró mucho, ya que su jefe salió a continuación y le superó. Hamlin marcó un tiempo de 30,296 s, y iba a ser difícil para cualquiera superar esa vuelta.

A medida que avanzaba la sesión, fue RFK Racing quien realmente plantó cara a Hamlin. Keselowski se acercó a tres décimas, y Buescher estuvo a solo 0,015 s de marcar la vuelta más rápida.

A medida que la pista se enfriaba debido al aumento de la nubosidad por la llegada de mal tiempo, las velocidades aumentaron. Varios pilotos tuvieron opciones de conseguir la pole, y Larson pisaba los talones a Hamlin, pero acabó quedándose a 0,001 s de la vuelta de Hamlin para la pole, ya que estuvieron a punto de empatar.

Parrilla de salida de la NASCAR Cup en Chicagoland 2026

Pos. Piloto
1

Denny Hamlin
2 Kyle Larson
3 Chris Buescher
4 Brad Keselowski
5 Ty Gibbs
6 Christopher Bell
7 Chase Briscoe
8 Bubba Wallace
9 Chase Elliott
10 William Byron
11 AJ Allmendinger
12 Alex Bowman
13 Tyler Reddick
14 Ryan Blaney
15 Carson Hocevar
16 Zane Smith
17 John Hunter Nemechek
18 Riley Herbst
19 Ross Chastain
20 Ryan Preece
21 Connor Zilisch
22 Erik Jones
23 Austin Cindric
24 Ricky Stenhouse Jr.
25 Austin Dillon
26 Daniel Suárez
27 Ty Dillon
28 Corey Heim
29 Todd Gilliland
30 Shane van Gisbergen
31 Joey Logano
32 Noah Gragson
33 Cole Custer
34 Josh Berry
35 Austin Hill
36 JJ Yeley
37 Cody Ware
38 Michael McDowell

 

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