Por qué Daniel Suárez está viviendo su mejor arranque de temporada

Daniel Suárez y su compañero de equipo en Trackhouse Racing, Ross Chastain, son una presencia constante entre los diez primeros, y Suárez es uno de los dos pilotos (el otro es Alex Bowman) que han terminado entre los diez primeros en todas las carreras de lo que va de año.

Suárez fue séptimo en las 500 Millas de Daytona, cuarto en Fontana y décimo en Las Vegas. Su regularidad le ha llevado a ocupar la cuarta posición en la clasificación del campeonato.

Entonces, ¿cuál es la clave del meteórico ascenso de Trackhouse Racing y de su continua prosperidad?

"Esa es una muy buena pregunta", dijo Suárez durante su comparecencia ante los medios en el Phoenix Raceway. "Creo que es una combinación de muchas cosas, empezando por nuestra gente. Tenemos grandes personas, grandes ingenieros, buenos equipos de boxes. Creo que si miramos atrás a hace un año... hace un año éramos un equipo muy prometedor. Creo que ahora Trackhouse es una realidad. Creo que hemos demostrado que estamos aquí para quedarnos y ser competitivos. El año pasado fue un año muy bueno y este año, hasta ahora, ha ido por muy buen camino.

"Tenemos que seguir trabajando, no sentirnos cómodos y no quedarnos quietos porque todo el mundo está trabajando muy duro. Creo que esa ha sido una de las claves de Trackhouse para seguir evolucionando y seguir avanzando."

Salvando las distancias con su compañero de equipo

La temporada 2022 de Suárez fue sólida, y terminó el año décimo en la clasificación, pero parecía ir a remolque de su compañero de equipo Chastain la mayor parte del tiempo. Ese no es el caso este año, ya que ambos coches parecen ir a la par. Suárez siente que ha crecido enormemente en el último año, y ha "aprendido mucho en cómo ser un mejor líder".

Y continuó: "Soy muy duro conmigo mismo en lo que se refiere a mi rendimiento; mi forma de trabajar, mi disciplina y cosas así. A veces eso me hacía ser también duro con los demás. Quizá a veces sabiendo ser inteligente. A veces ser ambicioso y querer algo de verdad es algo bueno, pero si no eres inteligente al respecto, puede ser algo malo. Así que siento que he crecido mucho en los últimos 12 meses sobre cómo ser mejor; cómo ser un mejor líder para mi grupo. Si queremos lograr este objetivo de llegar hasta aquí, cómo vamos a llegar de una manera inteligente y todos empujando el tren hacia adelante".

Daniel Suarez, TrackHouse Racing, Jockey Chevrolet Photo by: Gavin Baker / NKP / Motorsport Images

Suárez siguió admitiendo que no es en absoluto perfecto, pero "puedo garantizarle que soy mejor que hace un año".

Las estadísticas están de acuerdo. Incluso en sus años como piloto de Joe Gibbs Racing y Stewart-Haas Racing, Suárez nunca había empezado el año tan fuerte. Tras clasificarse undécimo en Phoenix, parece preparado para otra sólida carrera el domingo.

Pero, por supuesto, la NASCAR moderna se trata de ganar y hay grandes beneficios en los playoffs al llegar a Victory Lane. Una victoria no sólo te mete en la postemporada, sino que te ofrece cinco puntos extra. ¿Podría llegar esa victoria este fin de semana en el desierto de Arizona?

"Siento que el coche ayer estuvo bien. Ni genial ni malo", dijo Suárez. "Simplemente bien. Probablemente el mejor coche que hemos tenido en mucho tiempo. Hemos dado un paso más en la dirección correcta. Creo que lo positivo es que sabemos lo que necesitamos y siento que estamos en el buen camino. Ahora mismo, ayer, no teníamos un coche ganador pero teníamos un coche que en mi opinión puede tener el potencial para ello.

"Ya veremos. Hicimos algunos ajustes para hoy y espero que lo consigamos".