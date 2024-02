Daniel Suárez se siente "muy bien" para la temporada 2024 de NASCAR

Suárez, el primer ganador de la Cup Series nacido en México, se impuso el sábado en la carrera de NASCAR México disputada en el Coliseo de Los Angeles en el marco del Chash de NASCAR Cup.

En una conferencia de prensa de Fox Sports el viernes en el Coliseo, Suárez dijo que la importancia de la participación de la serie de México este fin de semana no podía ser subestimada.

"Si no hubiera NASCAR México, no habría Daniel Suárez en la Cup Series", dijo. "Esto es algo grande. Algunas personas lo entienden. Otros no. Pero yo sí porque fui parte de eso".

"Esta serie se está poniendo en un escenario muy grande".

Daniel Suárez, Trackhouse Racing, Freeway.com Chevrolet Camaro Foto de: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images

Es un escenario que el nativo de Monterrey, México, de 32 años de edad, estuvo feliz de compartir este fin de semana.

Suárez, quien debutó en las competencias de NASCAR en México en 2009 y se convirtió en el primer piloto nacido en México en ganar un campeonato de una serie nacional de NASCAR en 2016 con su título en la Xfinity Series, se ha convertido en sinónimo de los esfuerzos de diversidad de NASCAR en los últimos años.

Pero también nunca deja de buscar desafiarse a sí mismo y siempre quiere mejorar.

Después de terminar en el 10º puesto en la clasificación de la serie en 2022 y ganar su primera carrera de la Copa, Suárez cayó al 19º puesto el año pasado y no consiguió ninguna victoria.

Aunque solo fue una exhibición, Suárez dijo que está ansioso por volver al volante de su Chevrolet No. 99 para comenzar la nueva temporada, que también incluye la incorporación del nuevo jefe de equipo Matt Swiderski, ex director de competencia en Kaulig Racing.

"Aunque no cumplimos muchos objetivos (el año pasado), estoy muy ilusionado con el nuevo año", dijo Suárez. "Hemos trabajado mucho en el Nº 99 en la temporada baja, como han podido ver, y estoy muy emocionado por ver dónde estamos".

"No voy a decir nada (demasiado), pero me siento muy bien. Creo que todo el trabajo va a dar sus frutos este año".

Suárez dijo que ha pasado mucho tiempo con Swiderski desde que se anunció el cambio de jefe de equipo.

"Hemos estado trabajando para entendernos. Hasta ahora, sólo he quedado impresionado. Creo que Matt es un jefe de equipo con mucho, mucho talento".

Suárez no ha ocultado su afinidad por el tipo de organización que el copropietario del equipo Justin Marks estaba construyendo desde que Suárez llegó por primera vez en 2021.

En su relativamente corto mandato, tres pilotos - Suárez, Ross Chastain y Shane van Gisbergen - han ganado carreras de la Copa. Trackhouse ha incorporado recientemente a su plantilla al ex campeón de Trucks Zane Smith, que competirá en 2024 con Spire Motorsports.

Además, la organización también ha entrado en Moto GP, alineando un equipo de dos pilotos en la Aprilia RS-GP.

Con todas estas incorporaciones aumentan también las expectativas.

"La empresa está creciendo y cada vez tenemos más hambre de victorias y campeonatos", dijo Suárez. "Es muy importante tener gente en los equipos que pueda rendir y ganar carreras y no sólo de vez en cuando".

"El año pasado nos pusimos en posición (de ganar) unas cuantas veces, pero no vas a ser capaz de ganar un campeonato así y no vas a ser capaz de ganar carreras de forma consistente así. Si quieres ganar de tres a cinco carreras al año, no hay manera".

"Creo que Trackhouse definitivamente quiere más, y hemos trabajado duro en la temporada baja para mejorar".