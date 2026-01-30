Los planes de Jack Doohan en la Super Fórmula se caen a último momento
Jack Doohan no estará en la parrilla de la Super Fórmula de este año pese a haber participado en el test de novatos el mes pasado.
El ex piloto de Fórmula 1 Jack Doohan finalmente no competirá en la Super Fórmula esta temporada, después de que sus negociaciones con Kondo Racing terminaran sin llegar a un acuerdo.
Kondo anunció el viernes que Ukyo Sasahara ocupará su segundo asiento para la campaña 2026, con el piloto japonés uniéndose al previamente anunciado Luke Browning.
Doohan, cuya salida del equipo Alpine de F1 se confirmó a mediados de enero, era ampliamente esperado para correr este año con Kondo junto a Browning, tras haber participado con el equipo el pasado diciembre en el test de novatos de postemporada en Suzuka.
El australiano parecía encaminado a asegurarse el último asiento vacante de la parrilla como parte de un acuerdo más amplio con Toyota, que probablemente también habría incluido funciones como piloto de reserva de Haas en F1.
Sin embargo, se entiende que las negociaciones se estancaron en parte porque se esperaba que Doohan aportara un presupuesto para asegurar su lugar en Kondo.
La situación tampoco se vio favorecida por el hecho de que el piloto de 23 años se accidentó en tres ocasiones a lo largo del test de novatos, siempre en la curva Degner 2, lo que limitó su kilometraje y lo dejó bastante por detrás del piloto de reserva de Williams en F1, Browning, en las planillas finales de tiempos.
Ukyo Sasahara, VANTELIN TEAM TOM’S
Photo by: Masahide Kamio
Esto deja a Doohan ante un futuro incierto, con pocas otras oportunidades de alto nivel que probablemente estén disponibles para él a esta altura.
Sasahara, ganador de dos carreras, por su parte ha recibido una oportunidad inesperada para regresar a la parrilla de la Super Fórmula por primera vez desde que dejó TOM’S al final de la temporada 2024.
El piloto de 29 años probó para Kondo en Suzuka después de eso, pero fue descartado para un asiento de carrera por el equipo en favor de Zak O’Sullivan.
Sasahara conducirá el auto #4 de Kondo que dejó vacante O’Sullivan, quien se ha trasladado a Team Impul esta temporada, mientras que Browning manejará el auto #3.
El anuncio de Kondo completa de manera efectiva la parrilla de 23 autos para la temporada 2026, con Shun Koide habiendo sido confirmado en ThreeBond Racing a comienzos de este mes.
