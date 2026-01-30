Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Super Formula

Los planes de Jack Doohan en la Super Fórmula se caen a último momento

Jack Doohan no estará en la parrilla de la Super Fórmula de este año pese a haber participado en el test de novatos el mes pasado.

Jamie Klein
Jamie Klein
Editado:
Añadir como fuente preferente
Jack Doohan, Alpine

El ex piloto de Fórmula 1 Jack Doohan finalmente no competirá en la Super Fórmula esta temporada, después de que sus negociaciones con Kondo Racing terminaran sin llegar a un acuerdo.

Kondo anunció el viernes que Ukyo Sasahara ocupará su segundo asiento para la campaña 2026, con el piloto japonés uniéndose al previamente anunciado Luke Browning.

Doohan, cuya salida del equipo Alpine de F1 se confirmó a mediados de enero, era ampliamente esperado para correr este año con Kondo junto a Browning, tras haber participado con el equipo el pasado diciembre en el test de novatos de postemporada en Suzuka.

El australiano parecía encaminado a asegurarse el último asiento vacante de la parrilla como parte de un acuerdo más amplio con Toyota, que probablemente también habría incluido funciones como piloto de reserva de Haas en F1.

Sin embargo, se entiende que las negociaciones se estancaron en parte porque se esperaba que Doohan aportara un presupuesto para asegurar su lugar en Kondo.

La situación tampoco se vio favorecida por el hecho de que el piloto de 23 años se accidentó en tres ocasiones a lo largo del test de novatos, siempre en la curva Degner 2, lo que limitó su kilometraje y lo dejó bastante por detrás del piloto de reserva de Williams en F1, Browning, en las planillas finales de tiempos.

Ukyo Sasahara, VANTELIN TEAM TOM’S

Ukyo Sasahara, VANTELIN TEAM TOM’S

Photo by: Masahide Kamio

Esto deja a Doohan ante un futuro incierto, con pocas otras oportunidades de alto nivel que probablemente estén disponibles para él a esta altura.

Sasahara, ganador de dos carreras, por su parte ha recibido una oportunidad inesperada para regresar a la parrilla de la Super Fórmula por primera vez desde que dejó TOM’S al final de la temporada 2024.

El piloto de 29 años probó para Kondo en Suzuka después de eso, pero fue descartado para un asiento de carrera por el equipo en favor de Zak O’Sullivan.

Sasahara conducirá el auto #4 de Kondo que dejó vacante O’Sullivan, quien se ha trasladado a Team Impul esta temporada, mientras que Browning manejará el auto #3.

El anuncio de Kondo completa de manera efectiva la parrilla de 23 autos para la temporada 2026, con Shun Koide habiendo sido confirmado en ThreeBond Racing a comienzos de este mes.

Leer también:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo La defensa a Jack Doohan después de chocar tres días seguidos en Suzuka

Comentarios destacados

Más de
Jamie Klein

La defensa a Jack Doohan después de chocar tres días seguidos en Suzuka

Super Formula
Super Formula
Pruebas Diciembre Suzuka
La defensa a Jack Doohan después de chocar tres días seguidos en Suzuka

Ugo Ugochukwu lidera el test de Super Formula en Suzuka y Jack Doohan choca tres veces

Super Formula
Super Formula
Pruebas Diciembre Suzuka
Ugo Ugochukwu lidera el test de Super Formula en Suzuka y Jack Doohan choca tres veces

Rovanpera no participará en el resto del test de Super Fórmula por enfermedad

Super Formula
Super Formula
Rovanpera no participará en el resto del test de Super Fórmula por enfermedad
Más de
Jack Doohan

Jack Doohan deja Alpine ante los rumores de su posible fichaje por la Super Fórmula

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Jack Doohan deja Alpine ante los rumores de su posible fichaje por la Super Fórmula

Repaso de la F1 2025: Franco Colapinto gana la lucha por el segundo asiento de Alpine

Fórmula 1
Fórmula 1
Repaso de la F1 2025: Franco Colapinto gana la lucha por el segundo asiento de Alpine

Jack Doohan hará su primer test con un Super Fórmula en Suzuka

Super Formula
Super Formula
Jack Doohan hará su primer test con un Super Fórmula en Suzuka

Últimas noticias

Aficionados detectan indicios de que Cadillac F1 podría asociarse con un gigante estadounidense

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Aficionados detectan indicios de que Cadillac F1 podría asociarse con un gigante estadounidense

Charles Leclerc empieza a encontrar "súper interesantes" a los coches de F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Charles Leclerc empieza a encontrar "súper interesantes" a los coches de F1 2026

Christian Horner hará una gira por Australia antes del inicio de la F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Christian Horner hará una gira por Australia antes del inicio de la F1 2026

Los planes de Jack Doohan en la Super Fórmula se caen a último momento

Super Formula
SF Super Formula
Los planes de Jack Doohan en la Super Fórmula se caen a último momento