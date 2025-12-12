La defensa a Jack Doohan después de chocar tres días seguidos en Suzuka

Kondo Racing ha salido en defensa de Jack Doohan tras el complicado debut del expiloto de Fórmula 1 en un test de Super Formula marcado por tres accidentes en la misma curva.

Conduciendo para el equipo Kondo motorizado por Toyota en el test de postemporada de esta semana en Suzuka, de cara a un probable paso a la serie de monoplazas de Japón el año que viene, Doohan golpeó las barreras en la curva derecha Degner 2 en los tres días de actividad, en todos los casos en impactos a velocidad relativamente baja.

Debido a sus compromisos contractuales existentes con el equipo Alpine de F1, con el cual disputó los primeros seis grandes premios de 2025 antes de ser reemplazado por Franco Colapinto, Doohan no pudo dirigirse directamente a los medios en Suzuka.

Sin embargo, el director de fábrica de Kondo Racing y jefe del equipo de facto, Nobuaki Adachi, salió en defensa del piloto australiano, elogiando el rendimiento del joven de 22 años.

Adachi dijo a Motorsport.com: "Tanto Luke [Browning] como Jack rindieron muy bien. Simplemente ocurrió que Jack tuvo una serie de accidentes, pero es un piloto con mucho potencial. Suzuka en esta época del año es muy difícil, y creo que será capaz de hacer los ajustes necesarios para asegurarse de que no vuelva a suceder la próxima vez."

El tercer accidente de Doohan ocurrió durante la sesión de la mañana del último día en Suzuka, cuando las condiciones eran las mejores, y Kondo reparó el Dallara-Toyota número 3 a tiempo para los últimos 30 minutos de la sesión vespertina.

Terminó noveno más rápido de los 14 debutantes en acción el viernes, y 26° en la general, ocho décimas más lento que Browning, que terminó cuarto en F2 este año. Adachi añadió que Kondo estaba decidido a permitir que Doohan terminara su primer test de Super Formula con una nota positiva.

"Creo que habría sido desgarrador para él [si el último accidente hubiera puesto fin a su test], así que hicimos todo lo posible por devolverlo a la pista", dijo Adachi. "Queríamos realmente que se fuera sin tener una mala impresión, y de algún modo pudimos conseguirlo, de lo cual estoy contento."

Ni Doohan ni Browning, piloto junior de Williams, que rodó en el segundo y tercer día en Suzuka tras regresar de ser parte del test de F1 en Abu Dhabi, están confirmados oficialmente para correr la próxima temporada, pero parece probable que ambos formen la alineación de Kondo para 2026.

Están previstos para reemplazar a Kenta Yamashita y Zak O’Sullivan, que pasan a los equipos de Toyota KCMG y Team Impul respectivamente. Browning concluyó el test con el quinto mejor tiempo entre los debutantes y 13° en la general, a 0.661 segundos del referente de TOM’S y también debutante Ugo Ugochukwu.

Sobre las perspectivas del equipo para 2026, Adachi dijo: "Dados nuestros resultados en las últimas temporadas, hemos llegado a la conclusión de que nuestros coches tienen algunos problemas. El feedback de Luke y Jack nos permitió identificar algunas áreas a mejorar, así que verificaremos esos puntos antes del próximo test [en Suzuka] en febrero."

Lea también: Super Formula Ugo Ugochukwu lidera el test de Super Formula en Suzuka y Jack Doohan choca tres veces