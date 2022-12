Kubica trabaja para sumarse a los Hypercars del WEC

Cargar reproductor de audio

Kubica dejó de competir en monoplazas tras el final de su temporada de regreso a la Fórmula 1 en 2019, pasando inicialmente un año en el DTM antes de mudarse a las carreras de resistencia.

El piloto polaco ha encontrado bastante éxito en la clase LMP2 desde entonces, ganando el título de la European Le Mans Series en el primer intento en 2021 con WRT y estuvo cerca de añadir una victoria en las 24 Horas de Le Mans a su CV el mismo año antes de un retiro desgarrador en la última vuelta.

Kubica pasó otro año en las filas de LMP2 en 2022, esta vez con Prema, registrando un mejor resultado de segundo en La Sarthe detrás de un dominante coche de JOTA.

El atractivo de la categoría Hypercar a partir de 2023 es evidente, ya que los fabricantes regresan al WEC después de varios años de poca presencia oficial, y Kubica es uno de los muchos pilotos de alto perfil que buscan un asiento en la nueva categoría superior.

El piloto de 37 años ha revelado que ha mantenido conversaciones con varios equipos, aunque no es muy optimista sobre la posibilidad de asegurarse un asiento para 2023 tal y como están las cosas.

"Diría que me esforcé mucho y traté de estar en la máxima categoría", dijo Kubica a Motorsport.com.

"No creo que esto sea así... todavía hay algunas conversaciones por ahí, pero ya no parece tan sencillo".

"Creo que es un gran reto para los nuevos equipos y los nuevos fabricantes de coches y el primer año seguro que será muy, muy exigente".

"Creo que la mayor posibilidad que tengo es continuar en las carreras de resistencia. Probablemente seguiré involucrado en la Fórmula 1".

"Así que sí, son unas cuantas piezas que tienen que encajar y luego unirlas y espero que dentro de unas semanas esto pueda estar más claro".

#9 Prema Orlen Team Oreca 07 - Gibson LMP2: Robert Kubica, Louis Deletraz, Lorenzo Colombo Photo by: JEP / Motorsport Images

El WEC va a recibir un gran impulso en cuanto a inscripciones el año que viene, ya que Porsche, Cadillac y Ferrari se unirán a la categoría de Hypercars junto a los ya presentes Toyota y Peugeot.

La parrilla de Hypercars se ampliará aún más en 2024, cuando Lamborghini y Alpine tengan listos sus nuevos coches LMDh, mientras que BMW también estará presente después de centrarse únicamente en el Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar el próximo año.

Kubica dijo que está teniendo en cuenta el año 2024 mientras mantiene conversaciones con los equipos y fabricantes para llegar a la máxima categoría del WEC.

"(Estoy hablando con) unos cuantos -un par- para 2023, no necesariamente para 2023 sino más allá", dijo.

"Pero como he dicho es un poco más complicado con mi continuidad en la Fórmula 1. No es tan sencillo. Además, algunos calendarios no son tan fáciles de manejar, es así".

El equipo Prema para el que corrió este año forma parte ahora del mismo grupo empresarial que Iron Lynx y jugará un papel clave en el programa LMDh de Lamborghini en el WEC y en el IMSA a partir de 2024.

Kubica no negó haber mantenido conversaciones con las partes implicadas en el proyecto, pero reconoció que sus posibilidades de pilotar para Lamborghini en 2024 son mínimas.

"Creo que podemos decir que hubo algunas conversaciones", admitió. "Todavía creo que está demasiado lejos para decir que sí y que no y para contarlo en exclusiva".

"Pero por ahora puedo decir que difícilmente... es muy pequeña la posibilidad de que esté involucrado en ello".

En caso de que Kubica no consiga un lugar en los Hypercars, permanecer en LMP2 será la opción "más natural", según el piloto polaco.

Ambiciones en la IMSA

#20 High Class Racing ORECA LMP2 07: Dennis Andersen, Anders Fjordbach, Ferdinand Habsburg, Robert Kubica Photo by: Art Fleischmann

Por otro lado, Kubica tuvo su primer contacto con la serie IMSA el año pasado cuando participó en su carrera estrella, la Rolex 24 de Daytona, en un Oreca 07 de High Class Racing.

Tuvo otra oportunidad de comprobar lo popular que es el campeonato en Norteamérica durante el fin de semana de "Super Sebring" que se celebró junto con el WEC a principios de marzo.

Aunque insiste en que el WEC sigue siendo su prioridad por el momento, Kubica no dudó en admitir que le gustaría competir en IMSA en algún momento del futuro.

"La IMSA es para mí más complicada con la Fórmula 1 (pero) me gustaría hacer IMSA para ser honesto", dijo.

"Creo que es un buen campeonato y disfruté mucho en Sebring. Como carrera, por supuesto, no en el IMSA sino en el WEC".

"Creo que es algo muy bonito y creo que el campeonato está a un nivel muy alto, no hay muchos coches pero hay carreras de verdad".

"En realidad no me fijé mucho porque como dije no es tan fácil combinar los calendarios y todo y todos los deberes. Sí, la IMSA será algo que un día me encantaría hacer".