Las condiciones de López para sumar otra categoría en 2021

El piloto argentino, que este fin de semana busca la victoria en las 24 Horas de Le Mans, está pronto a firmar su renovación con el equipo oficial Toyota para la siguiente temporada del Campeonato Mundial de Resistencia y también planea incorporarse a otra serie para 2021.

López ya tiene experiencia en competir en dos categorías al mismo tiempo, ya que hasta julio del año pasado dividía sus labores con el WEC y la Fórmula E, y por la poca cantidad de carreras previstas en el calendario 2021 del Mundial de Resistencia.

"El año que viene si son seis carreras dentro del campeonato voy a tener tiempo y al tener tiempo me gustaría poder utilizarlo para el automovilismo porque es lo que me gusta", dijo López en una entrevista exclusiva con Motorsport.com antes de las 24 Horas de Le Mans.

"No quiero hacer algo totalmente nuevo donde tenga que aprender o empezar de nuevo. Sí hay categorías que conozco y lo fundamental es que me permita ser protagonista, poder pelear por algo, por campeonatos, por ganar carreras, eso es lo que más quiero. No aceptaría hoy algo sabiendo que tendría que jugármela o que sabría que no podría ser protagonista en nada. Esa es mi idea. Y también es muy importante que no entorpezca mi desarrollo dentro de mi programa principal que es el de Toyota con el WEC", explicó.

Consultado sobre si optaría por un regreso a la Fórmula E sobre los autos de turismo o GT, "Pechito" insiste en que prioriza poder ser competitivo: "Cualquier cosa que sepa que sea algo que podría competir por cosas importantes, me interesa. No tengo una preferencia hoy".

"Obviamente si hablamos de Fórmula E sé muy bien que el nivel es sumamente alto pero considero que en todas las categorías donde uno desembarca siempre lograr algo es muy difícil porque siempre están los que son especialistas en cada cosa, así que siempre se respetan no importa cuál es la categoría".

En caso de presentarse una opción en la Serie IMSA de los Estados Unidos, el argentino advierte que lo tendría en cuenta.

"El automovilismo americano siempre fue algo que me gustó y me interesó. No es tan sencillo por los calendarios, por los problemas también que hoy está pasando el automovilismo. También siempre es difícil arrancar en un continente nuevo, donde por ahí uno no es tan conocido como lo soy en Argentina o en Europa hoy. Es un poco más difícil, pero si tuviera la posibilidad, me gustaría y me entusiasma", finalizó.

Galería: las fotos de José María López en las 24 Horas de Le Mans 2020

Galería Lista #7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez 1 / 31 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez 2 / 31 Foto de: Rainier Ehrhardt #7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez 3 / 31 Foto de: JEP / Motorsport Images #7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez 4 / 31 Foto de: JEP / Motorsport Images #7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez 5 / 31 Foto de: JEP / Motorsport Images #7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez 6 / 31 Foto de: JEP / Motorsport Images #7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez 7 / 31 Foto de: JEP / Motorsport Images #7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez 8 / 31 Foto de: JEP / Motorsport Images #7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez 9 / 31 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #4 ByKolles Racing Team Enso CLM P1/01: Tom Dillmann, Bruno Spengler, Oliver Webb, #7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez 10 / 31 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #7 Toyota Gazoo Racing - Toyota TS050 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez 11 / 31 Foto de: Paul Foster #7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez 12 / 31 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez 13 / 31 Foto de: Rainier Ehrhardt #7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez 14 / 31 Foto de: Rainier Ehrhardt #7 Toyota Gazoo Racing: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez / #8 Toyota Gazoo Racing: Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley 15 / 31 Foto de: Toyota #7 Toyota Gazoo Racing: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez / #8 Toyota Gazoo Racing: Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley 16 / 31 Foto de: Toyota #7 Toyota Gazoo Racing: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez / #8 Toyota Gazoo Racing: Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley 17 / 31 Foto de: Toyota #7 Toyota Gazoo Racing: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez 18 / 31 Foto de: Toyota #7 Toyota Gazoo Racing: Mike Conway, Jose Maria Lopez 19 / 31 Foto de: Toyota #7 Toyota Gazoo Racing: Jose Maria Lopez 20 / 31 Foto de: Toyota #7 Toyota Gazoo Racing: Jose Maria Lopez 21 / 31 Foto de: Toyota #7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez, #8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley 22 / 31 Foto de: Toyota Racing #7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez 23 / 31 Foto de: Toyota Racing #7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez 24 / 31 Foto de: Toyota Racing #7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez 25 / 31 Foto de: Toyota Racing #7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez 26 / 31 Foto de: Toyota Racing #7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Jose Maria Lopez 27 / 31 Foto de: Toyota Racing Jose Maria Lopez,Toyota Gazoo Racing 28 / 31 Foto de: Toyota Racing #7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez, #8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley 29 / 31 Foto de: Toyota Racing #7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez, #8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley 30 / 31 Foto de: Toyota Racing #7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez, #8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley 31 / 31 Foto de: Toyota Racing

