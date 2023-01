Abiteboul señala lo que el WRC puede aprender de la F1

Cargar reproductor de audio

Abiteboul, nuevo director de Hyundai en el WRC, se estrena en su cargo este fin de semana en el Rally de Montecarlo que abre la temporada 2023.

Esta es la primera incursión del francés en los rallies, después de haber pasado la mayor parte de su carrera en la F1 como director de equipo en Caterham (2012-2014), antes de unirse a Renault, donde dirigió el equipo de Enstone hasta 2021, cuando pasó a llamarse Alpine.

Aunque es nuevo en el WRC, Abiteboul ya ha señalado las áreas en las que el mundial de rallies podría aprender del reciente auge de popularidad de la Fórmula 1.

Abiteboul subrayó que el WRC "no está roto", pero que podría mejorar a la hora de contar sus historias para atraer a un público nuevo, como ha hecho la F1 con su exitosa serie de Netflix Drive to Survive.

En la actualidad, el WRC tiene poca presencia en la televisión en abierto, pero ofrece un amplio servicio de suscripción, WRC +, que proporciona una cobertura global de las pruebas, incluidas todas las etapas retransmitidas en directo.

Este año, el servicio de suscripción se ampliará a un servicio 24/7 (todos los días de la semana, las 24 horas del día), que cubrirá el WRC, el Campeonato Europeo de Rallyes y el World Rallycross.

En declaraciones a los medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com, Abiteboul declaró: "Esto (el WRC) no está roto, así que no necesitamos arreglarlo imponiendo soluciones. Creo que tenemos que tener la solución adecuada para el desafío, si es que hay desafíos".

"La Fórmula 1 ha tenido su propio camino para abordar una situación complicada en la que se encontraba hace una década o cinco años. Hay un área en la que centrarse y es el marketing".

"La F1 ha sido increíble en ese campo. Si nos fijamos en el producto en sí, ha mejorado ligeramente, pero el marketing ha cambiado claramente mucho más rápido".

"Creo que hay que explicar un poco mejor lo que hacemos en el WRC. El marketing no es sólo sobre las carreras, es simplemente explicar".

"Estoy seguro de que habéis visto la serie de Netflix y lo que están haciendo es simplemente explicarlo. Han dado una nueva perspectiva y un ángulo fresco y otra oportunidad para entender el deporte".

"Creo que aquí pasa lo mismo, creo que hay un montón de historias en el rally que no se han contado y sin tener que poner el reglamento de rallies patas arriba, llevo aquí 10 horas y ya veo cuántas historias más podríamos contar sobre los rallies. No digo que los periodistas estén haciendo un mal trabajo".

"Yo era un espectador ocasional del WRC y las historias no me llegaban, así que tenemos que encontrar la manera de hacer llegar esas historias a la gente que no está en la comunidad".

"Estoy seguro de que la gente de la comunidad conoce las historias, pero estamos hablando de la gente que no está aquí".

La experiencia de Abiteboul en la F1 es un área que los pilotos de Hyundai Thierry Neuville y Esapekka Lappi creen que podría ser enormemente beneficiosa para el WRC.

"Creo que todos esperamos mucho de él dentro del equipo y ese es su principal objetivo, con sus conocimientos y su experiencia en la Fórmula 1, pero también en el automovilismo en general, reestructurar nuestro equipo para sacar lo mejor de él", dijo Neuville.

"Después de haber tenido algunas conversaciones con él a principios de año, creo que aportará mucho más a este deporte".

"Es alguien que ha trabajado en la F1 y creo que en el WRC somos muy pequeños comparados con la F1. Tenemos mucho más potencial y él probablemente querrá volver a hacer grande los rallies".

Lappi, nuevo fichaje de Hyundai, añadió: "Creo que sí [será bueno para el deporte]".

"Creo que nuestro equipo necesitaba un nuevo jefe que asumiera la responsabilidad y tomara las decisiones. Estoy seguro de que es capaz de hacerlo. Todos le conocemos más por Netflix que por la persona que es en realidad. Supongo que averiguaré este año cómo es".

"Creo que Hyundai quiere mostrar el mensaje de que va en serio [fichando a Abiteboul]. El año pasado se habló mucho de por qué Hyundai no traía un nuevo jefe, quizá querían encontrar a alguien lo suficientemente bueno".