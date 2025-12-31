Sebastien Ogier elogia al rival del WRC que "lo exigió más que nadie"

Sebastien Ogier aseguró que Ott Tänak lo exigió "más que nadie" a lo largo de su carrera, al dedicarle unas sentidas palabras a su rival y amigo, que se tomará un año sabático del WRC en 2026.

Tänak sacudió al mundo del rally en noviembre, cuando el campeón de 2019 anunció su intención de alejarse de la competición a tiempo completo en el WRC el próximo año, renunciando en el proceso a un asiento en Hyundai para 2026.

El estonio explicó que su deseo de pasar más tiempo con su familia fue uno de los factores clave detrás de la decisión, aunque aclaró que "no es una despedida definitiva", ya que no cortará completamente su vínculo con el rally. El piloto de 38 años admitió que su futuro en cuanto a participaciones el próximo año está "abierto".

Al hacer balance de 2025, Ogier publicó en redes sociales un mensaje cargado de emoción dedicado a su amigo cercano y rival, con quien compartió innumerables batallas muy disputadas a lo largo de sus trayectorias en el WRC.

Esos duelos continuaron en 2025, especialmente en Portugal, Cerdeña y Grecia, donde ambos protagonizaron enfrentamientos directos por la victoria. Ogier terminó imponiéndose en Portugal y Cerdeña, mientras que Tänak se llevó el triunfo en Grecia.

Ott Tänak se tomará un descanso del WRC en 2026. Photo by: McKlein / Motorsport Images

"Antes de que termine 2025, sentí la necesidad de compartir unas palabras sobre una noticia que no comenté cuando se dio a conocer, pero que realmente me tocó", escribió Ogier.

"Como todos saben, Ott Tänak no competirá en el WRC el próximo año, y creo que todos podemos coincidir en que es una verdadera pérdida para nuestro deporte.

"A nivel personal, lo voy a extrañar de verdad. Como competidor, probablemente fue quien más me exigió, quien me obligó a ir más allá y a acercarme a mis límites como nadie más a lo largo de mi carrera. Pero incluso más allá de eso, lo voy a extrañar como amigo.

"Ott, sos un gran hombre de familia, alguien a quien respeto profundamente. Espero que disfrutes cada momento con tus seres queridos y que afrontes este nuevo capítulo con la misma fortaleza y honestidad que siempre mostraste. La vida tiene formas de sorprendernos, y quién sabe qué caminos pueden volver a cruzarse.

"Tal vez sea un adiós. O tal vez sea simplemente un hasta luego".

Ogier, recientemente coronado campeón mundial por novena vez, volverá a disputar una temporada parcial del WRC en 2026 con Toyota, comenzando en el Rally de Montecarlo en enero.

