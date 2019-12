Ogier no quiere un "estatus especial" en Toyota

Toyota tendrá una alineación completamente nueva para la próxima temporada del WRC, con Elfyn Evans, antes en M-Sport, y el campeón del WRC2, Kalle Rovanpera, como compañeros de Ogier, quien llega desde Citroën.

Jari-Matti Latvala y Kris Meeke no han renovado para toda la temporada con el equipo, mientras que el actual campeón Ott Tanak se ha ido a Hyundai.

A pesar de que Rovanpera es un novato y Evans sólo tiene una victoria en el WRC, Ogier dice que no ha hecho ninguna petición para ser el número uno de Toyota o recibir preferencia sobre sus nuevos compañeros de cuadra.

"Mi enfoque al principio de la temporada no es pensar en cómo puede ayudarme mi compañero de equipo, mi objetivo es siempre intentar centrarme en mí mismo y hacer el trabajo por mí mismo, eso es lo más importante", dijo Ogier.

"Y sobre el resto, ya sabes que nunca he pedido al principio de la temporada tener un estatus especial, todos merecemos la misma oportunidad al principio de la temporada".

"Dependiendo de lo que pueda pasar a lo largo del año, la estrategia puede suceder en la segunda mitad. Pero en la primera mitad necesitamos centrarnos en nosotros mismos y aportar lo mejor al equipo".

Por su parte, Evans dijo que sería un error asumir que será el escudero de Ogier cuando la nueva temporada comience en Montecarlo el mes que viene.

El galés fue compañero de equipo de Ogier durante los campeonatos ganados por el francés en M-Sport en 2017 y 2018, y a menudo cedió posiciones o fue utilizado para ayudar a Ogier.

"En lo que a mí respecta, empezamos la temporada en igualdad de condiciones y, en última instancia, me corresponde a mí rendir. Veremos lo que nos depara la segunda mitad de la temporada, pero para ser sincero, sólo me estoy centrando en dar lo mejor de mí mismo", dijo Evans.

"Históricamente Toyota es un equipo que se ha enfocado en dar a sus pilotos una oportunidad igualitaria y estoy seguro de que ese enfoque se mantendrá. Básicamente, depende de mí".

"Necesito concentrarme en lo que estoy haciendo y no pensar en otras cosas. No pienso en las posibilidades de ganar este o aquel rally, no hay eventos específicos y lo mismo ocurre con el campeonato".

"Mi enfoque para Montecarlo es ir allí y aprovechar la oportunidad, ese es el enfoque para el resto del año".

Evans, Ogier y Rovanpera ya han probado el todos Yaris WRC de cara a la primera ronda de 2020 que se celebrará en Montecarlo del 23 al 26 de enero.