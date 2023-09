Rovanpera se enfoca en Evans y no en la victoria en Chile

El vigente campeón del mundo tiene la oportunidad de sellar un segundo título mundial consecutivo este fin de semana, aunque el finlandés califica sus posibilidades de lograr la hazaña de "pequeñas" de cara al rally de tierra de Chile.

Rovanpera tiene una ventaja de 33 puntos sobre su compañero de equipo en Toyota, Elfyn Evans, a falta de 90 puntos en las tres últimas pruebas de la temporada.

Para defender con éxito su título mundial este fin de semana necesitaría ganar el rally y terminar al menos con el cuarto mejor tiempo en el Power Stage final, si Evans no consigue puntuar.

Rovanpera se enfrentará al reto añadido de abrir las carreteras al ser el líder del campeonato. Sin embargo, el rally proporcionará una especie de campo de juego nivelado con solo una etapa retenida de la única visita anterior del campeonato allá por 2019, cuando Rovanpera competía en Rally2.

"Tenemos que ser inteligentes y mi único objetivo es medirme con Elfyn e intentar sumar más puntos que él", dijo Rovanpera, que fue el segundo más rápido y 0,5s más lento que su rival Evans en la etapa de shakedown del jueves.

"Realmente no lo he calculado (lo que necesito para ganar el título), pero sigue siendo una posibilidad bastante pequeña. No pienso mucho en ello".

"Si estamos luchando con él y si podemos conseguir más puntos que él, entonces no necesitamos estar luchando por las otras posiciones".

Kalle Rovanpera, Toyota Gazoo Racing WRT Foto: Toyota Racing

"Después del reconocimiento, las carreteras son etapas bastante bonitas, muy técnicas y complicadas".

"Creo que la clave será intentar arreglárnoslas mañana con la apertura de la carretera y mucha grava suelta, pero creo que habrá bastantes elecciones de neumáticos, las que tengamos que hacer serán cruciales".

Dejando a un lado la lucha por el título de pilotos, Toyota podría hacerse con su tercera corona consecutiva de constructores si supera en 13 puntos a su rival Hyundai.

El director del equipo Toyota, Jari-Matti Latvala, cree que una tensa lucha por el título de pilotos entre Rovanpera y Evans ayudará al equipo en su batalla por el de constructores, ya que ninguno de los dos pilotos querrá arriesgarse a quedarse fuera del evento.

"El título de constructores es algo que realmente queremos conseguir, pero tenemos que recordar que al mismo tiempo Elfyn y Kalle están luchando por el título de pilotos, así que tenemos que dejarlos luchar", dijo Latvala.

"Sabemos que hay algunos riesgos, pero los dos pilotos saben que no pueden perder puntos, porque si Elfyn se sale, se puede acabar todo. Al mismo tiempo, si Kalle se sale, sabe que Elfyn se acercará mucho".

"Creo que esta situación nos ayuda también en el título de constructores. Ellos (los pilotos) conocen la situación y saben cómo enfocar el rally y espero que nos aporten puntos para el campeonato de constructores".