¿Qué sucedió con el DRS en el GP de Abu Dhabi?

El problema llegó justo antes de que la FIA tuviera que activar el DRS, al final de la segunda vuelta. Un mensaje en las pantallas de tiempos avisó a los equipos del hecho de que se no podía usar. El problema fue que Dirección de Carrera no podía enviar la señal a los autos.

No fue hasta la vuelta 18 cuando finalmente se pudo usar con seguridad hasta el final de la carrera.

"Fue, básicamente, una caída del servidor de datos", dijo el director de carrera, Michael Masi. "Inmediatamente lo deshabilitamos y no lo activamos hasta que no estuvimos 100% convencidos de que no solo había una copia de seguridad y funcionamiento, sino que había una copia con los datos correctos".

"Realizamos varias comprobaciones con la colaboración de la FIA y el Grupo F1 para asegurarnos de que todo estaba funcionando de manera perfecta. No íbamos a tomar ningún riesgo hasta que no estuviéramos seguros".

Masi explica cuál era ese riesgo: "Básicamente, las señales de DRS van a los autos y no había una seguridad total en que pudiéramos confiar en la señal".

"Tuvimos que asegurarnos de que había una copia de seguridad y funcionamiento estable que nos asegurara que iba a ser enviada de manera correcta e igual para todos. Una vez que comprobamos eso, lo reactivamos y permitimos el uso del DRS".

A la pregunta de qué habría pasado si el DRS no se hubiera activado, respondió: "No habría sido de uso libre para todos y, para ser sincero, prefiero ni siquiera pensar en qué impacto habría tenido. Pero, efectivamente, la medida de precaución fue deshabilitarlo de manera general".

"Hay una copia de seguridad. Pero lo primero era identificar realmente cuál fue el problema inicial. Y, como todos sabemos, con cualquier sistema de respaldo hay cierto retraso con estas cosas".

En el pasado, se dieron problemas a veces con la señal de coches concretos que no llevaron a suspender el DRS.

"Si fue en un solo auto, obviamente es más sencillo de monitorear. Cuando tienes 20 con problemas, habría sido casi imposible lograrlo. Así que la decisión fue muy simple, desactivarlo y dejarlo así hasta encontrar la solución".

Galería: todos los ganadores de la temporada 2019 de Fórmula 1