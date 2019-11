El homenaje especial de la hija de Schumacher al Kaiser

Fieracavalli, feria dedicada a los caballos y la equitación, vivió un momento mágico el pasado fin de semana. Allí, Gina Maria Schumacher actuó en la modalidad Freestyle con un caballo convertido en un Ferrari de F1, con alerones incluidos. La hija del heptacampeón del mundo lució un casco y un mono de su padre para homenajearle.

En el momento de la parada deslizante, Gina Maria incluso simuló una parada en boxes con muchos mecánicos. La prueba de estilo libre incluía un espectáculo de disfraces al ritmo de la música en el que debes realizar maniobras precisas, paradas deslizantes, cambios de galope y marcha atrás.

Ganó la campeona belga Cira Baeck, que se disfrazó de Wonder Woman. Pero Gina Maria se llevó la satisfacción de vencer en la categoría "No Pro".

La hija de Michael Schumacher publicó algunas fotos del evento en Instagram con el siguiente título: "Qué noche tan divertida, una excelente manera de terminar nuestra temporada de espectáculos en Europa. Estoy muy agradecida a toda mi familia y a mis amigos, me apoyan mucho. Sin ti no hubiera sido posible. Muchas gracias. Mi caballo era muy bueno, no le importaba el ruido ni los alerones".

Gina Maria Schumacher se bajó del caballo, con algunos compañeros vestidos rigurosamente de Ferrari, y también organizó una ceremonia de podio de F1 con champán. Una buena manera de rendir homenaje al padre y al coche rojo que han escrito páginas imborrables en la historia del automovilismo.

El casco que llevó Gina, en esta galería de todos los cascos de Michael Schumacher en F1. ¡A cuál mejor!

(Pulsa en 'Versión completa' al final del artículo si no puedes verlos)