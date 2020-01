¿Dejaría ir Wolff a Hamilton de Mercedes?

¿Cómo ve Toto Wolff las próximas negociaciones del contrato con Lewis Hamilton para después de 2020? ¿Cuenta al seis veces campeón del mundo entre sus amigos - o no es más que un "colega de trabajo" normal? ¿Y cuán segura es la continuidad de la marca Mercedes en la Fórmula 1?

Estas son preguntas que deben ser abordadas en una revisión del año 2019 de la Fórmula 1 (y al mismo tiempo mirando hacia el futuro). Por eso le pedimos al exitoso jefe de equipo de Mercedes que nos concediera una entrevista en el transcurso de nuestro repaso del año, y ya lo hizo en el Gran Premio de México a finales de octubre.

Después de la publicación de la parte 1 el jueves, ¡ahora puedes leer la parte 2 en su totalidad!

Pregunta: Sr. Wolff, usted tiene a Lewis Hamilton bajo contrato hasta finales de 2020. ¿No es de enorme importancia para Mercedes que ya no conduzca para ningún otro equipo?

Toto Wolff: "El primer factor es la confianza que hemos creado entre nosotros. Lo que sea que hagamos en el futuro, la primera conversación siempre será con Lewis y Valtteri cuando discutamos ello. Siempre lo hemos manejado de esta manera".

"Al mismo tiempo, también debes aceptar que los pilotos tienen objetivos. Los mejores pilotos siempre intentarán sentarse en el mejor coche y nosotros mismos tenemos eso bajo control. Mientras podamos ofrecerles el mejor paquete posible, Lewis no tendrá mucho interés en ir a otro lugar".

"Al mismo tiempo, seguimos siendo atractivos para los supuestos otros grandes pilotos de la F1. Esa es nuestra misión principal para los próximos seis meses".

Hamilton y su encuentro con Elkann

Para el contexto apropiado de esta declaración, uno debe entender que nuestra entrevista se realizó el 27 de octubre de 2019, un mes antes de que la Gazzetta dello Sport informara por primera vez sobre los encuentros entre Hamilton y el presidente de Ferrari, John Elkann. Mientras tanto, Wolff estimaba que la probabilidad de que Hamilton cambiara a Ferrari es del 25 por ciento.

Una cosa, sin embargo, habla claramente en contra de dejar que Hamilton cambie. Mercedes podría, si termina su carrera en las flechas plateadas, hacer que Hamilton aparezca en los comerciales durante décadas, utilizarlo como embajador de la marca y comercializar el legado de la historia de éxito. Eso probablemente se perdería si se convirtiera en campeón de nuevo con otro equipo, en especial Ferrari.

Visto de esta manera, el salario que Mercedes está dispuesto a pagar debería ser relativamente alto. Por otro lado, este escenario también es atractivo para Hamilton, porque si la segunda carrera en Hollywood no funcionara, tendría una red de seguridad financiera como embajador de Mercedes en las décadas venideras, un pensamiento del cual buscamos saber la opinión de Wolff.

Pregunta: Si Lewis termina su carrera en Mercedes, la compañía podría fácilmente pasar 30 o 40 años comercializando esta historia única.

Wolff: "Eso es lo que digo públicamente, que sería una gran historia. Empezó en un kart con Mercedes, se convirtió en campeón del mundo por primera vez con un McLaren-Mercedes, ganó cinco títulos con nosotros. Permanecer asociado a la marca es una gran historia".

Pregunta: "¿Describirías a Lewis como un amigo?"

Wolff: "Amigo es una palabra fuerte. Los amigos, y no son muchos, son personas con las que puedo contar incluso en momentos difíciles, y donde, aunque no nos veamos mucho tiempo, la conexión definitiva está ahí. En una caldera de alta presión como la de la Fórmula 1, en la que se trata mucho de conseguir los objetivos propios, siempre será difícil desarrollar algo que equivalga a una amistad juvenil".

"Sin embargo, creo que tener relaciones dentro del equipo -incluyendo a los pilotos- se acercan bastante a la palabra amistad. Para seguir con las palabras de Niki Lauda: Si existe un medio amigo, entonces Lewis y otros medios amigos... Nos conocemos desde hace siete años. Nuestro vínculo es fuerte. Creo que una amistad puede surgir de esto".

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

La importancia de Bottas para Hamilton

Pregunta: Hablemos de deportes. Valtteri Bottas empezó el 2019 muy fuerte, ganó dos carreras, lideró el campeonato mundial. Nico Rosberg siempre dice que Lewis a veces tiene fases peores. ¿Es posible que Valtteri le haya hecho cosquillas a Lewis con su fuerte arranque, lo que provocó que Lewis se hiciera más fuerte que nunca?

Wolff: "Creo que probablemente es más complejo el cómo trabajan los chicos."

"Pero lo que se puede ver con seguridad es que Valtteri tuvo muchos fines de semana fuertes - y todavía los tiene. Eso hace que Lewis quiera seguir subiendo su propio nivel y creo que nuestra base está muy equilibrada. Eso incluye, sin duda, el hecho de que Valtteri, con su inteligencia, siempre se las arregla para volver a subir el nivel.

Nuestros lectores deben saber: Siete días después de esta declaración, Hamilton fue coronado oficialmente Campeón Mundial de Fórmula 1 2019 en Austin. Pero "Valtteri Bottas 2.0" no se rindió, ganó el Gran Premio de EE.UU. y al menos aseguró el segundo lugar en el campeonato mundial. Al final, la puntuación Hamilton vs. Bottas 2019 fue de 413 contra 326 puntos.

En otras palabras: Por cada punto de campeonato que Bottas anotó, Hamilton consiguió 1,27. Desde el punto de vista del finlandés, esto es un aumento en comparación con 2018 (1 contra 1,65), pero un deterioro en comparación con su primera temporada de Mercedes en 2017 (1 contra 1,19).

Pregunta: Todo el mundo necesita nuevos desafíos, de lo contrario no podrán mantener su nivel. En algún momento, el séptimo u octavo título ya no será un nuevo desafío para usted. ¿Podría ser todavía un reto en tu carrera el dirigir a un verdadero dúo de superestrellas estilo Prost y Senna, por ejemplo Lewis Hamilton y Max Verstappen?

Wolff: "Tienes toda la razón en que es esencial tener metas que te motiven".

"Si te quedas sin metas, tienes que hacer otra cosa, y no quedarte atascado en un papel que te aporte supuestos beneficios y reconocimiento. ¡Siempre lo admitiría ante mí mismo! Ahora mismo, hay algunas metas fingidas que creo podría disfrutar".

Los coches del ganador de la Carrera Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 y del segundo Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 en Parc Ferme

Motivación para Hamilton & Wolff: Alcanzar a Schumacher

Pregunta: ¿Uno de esos objetivos es alcanzar los siete títulos de Michael Schumacher?

Wolff: "Uno de ellos sería un séptimo título para Lewis. Pero igual de importante es cómo podemos mejorar como equipo y organización, eso me motiva, para tener una manera de tener hambre de éxito todo el tiempo. ¿Qué marco tengo que establecer para que todos tengan siempre hambre? Esto es psicológicamente muy interesante para mí como meta".

Pregunta: "Es ampliamente reconocido que el motor de Ferrari es el mejor motor de la Fórmula 1 en términos de potencia máxima. ¿Qué tan grande es la diferencia en caballos de fuerza en comparación con Mercedes?"

Wolff: "Varía. Lo que hemos visto es de hasta 50 hp de diferencia, pero eso está subiendo”.

Una guía técnica publicada poco antes del Gran Premio de México (donde hicimos esta entrevista) se considera uno de los puntos de inflexión en la saga de motores de Ferrari de 2019. Los italianos perdieron su potente velocidad máxima después - y lo argumentaron con el cambio de la configuración del ala.

Pregunta: "¿Es posible ponerse al día con ellos para el próximo año?"

Wolff: "Si tomamos todas las medidas necesarias, deberíamos ser capaces de volver a tener una competencia equilibrada también en la unidad de potencia".

Pregunta: Helmut Marko me ha dicho que cree que Honda ya está al nivel de Mercedes en términos de rendimiento, con la excepción de la calificación. ¿Crees que tiene razón?

Wolff: "Eso varía de una pista a otra. En México incluso les habría dado una pequeña ventaja en la clasificación. Debido a la altitud, nuestra arquitectura no está optimizada para este circuito".

Pregunta: "Suponiendo que funcione en 2020 y consigan el séptimo título. ¿Qué quiere ganar una marca como Mercedes después de eso? ¿No es demasiado alto el riesgo de que sólo termines segundo, tercero, cuarto y así pierdas la imagen de ganador, que conservarías permanentemente al salir en la cima?".

Wolff: "Yo no hablaría de un séptimo título, sino de la expiración del Acuerdo del Concordia a finales de 2020, lo cual es una ruptura lógica. Este es un tema que también discutimos. Énfasis en "discutir" – y no en "haber discutido"!"

Wolff y las negociaciones con F1

Una fuerte declaración de Wolff: La gente sigue discutiendo - ¡la decisión de permanecer en la Fórmula 1 aún no se ha tomado! Han pasado diez semanas desde la entrevista y las negociaciones entre el propietario de los derechos, Liberty Media, y los equipos están más avanzadas que entonces. Se han enviado y se están enviando borradores del acuerdo, comúnmente conocido como el Acuerdo de la Concordia.

Nota interesante: Esta entrevista debería haber tenido lugar el fin de semana de México el sábado, pero mientras el autor de estas líneas esperaba la reunión con Wolff, el jefe de la Fórmula 1, Chase Carey, de entre toda la gente, se presentó en el hospitality de Mercedes. Por supuesto que aceptamos que esto tenía prioridad - y realizamos la entrevista el domingo por la mañana.

La afirmación de Wolff de que la estancia en la Fórmula 1 para el grupo Daimler y la marca Mercedes no es del todo vital (que se puede leer en la entrevista más abajo) podría tener varios motivos. En primer lugar, probablemente corresponde simplemente a la verdad. En segundo lugar, en el póquer de poder con los dueños de la categoría, Liberty Media, ayuda si la otra parte sabe que no depende de la plataforma de la Fórmula Uno - y Liberty tiene la impresión de que tiene que hacer un esfuerzo para mantener a Mercedes en la Fórmula Uno ...

Wolff continúa con su respuesta: "¿En qué dirección se está desarrollando el mundo del automóvil? ¿De qué manera es la Fórmula 1 relevante como plataforma de entretenimiento y tecnología? ¿Cómo una marca cuyo primer coche fue un coche de carreras quiere estar en esta plataforma a largo plazo?

"Hay una frase de Ferrari que dice: 'Estamos haciendo esto para siempre'. Construimos coches de carrera y construimos coches de carretera. La otra forma, es decir: 'Tuvimos una carrera muy exitosa. No queda nada que probar. Vamos a hacer algo diferente ahora. Ambas son estrategias perfectamente plausibles".

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Toto Wolff, Mercedes AMG, Esteban Ocon, Mercedes AMG F1, Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 y Esteban Gutierrez, Mercedes AMG F1 en la foto de grupo del 125º aniversario

Mercedes: Wolff aboga por la sostenibilidad y el largo plazo

Pregunta: ¿No importa que después de seis o siete títulos puedas dejar de ser el ganador, mientras que si caes el tercer o cuarto puesto de la Copa Mundial, se destruirá esa imagen de ganador?

Wolff: "Lo veo de manera diferente. Si usted hace una encuesta hoy sobre qué equipos de Fórmula 1 son los más exitosos, la mayoría de la gente dirá que Ferrari. Eso es simplemente porque Ferrari ha estado en la cima durante 50 años y es competitivo".

"Pienso que en una época en la que todo es tan a corto plazo, es precisamente la sostenibilidad del éxito la estrategia más creíble que una rápida entrada y salida. El éxito también puede fluctuar”.

"Como marca acostumbrada al éxito, por supuesto, tienes que ser capaz de mantener tus propias expectativas de forma realista y calibrar que no puedes ganar todos los años. No es tan fácil. Tengo que empezar por mí mismo: ¿Cómo lo soporto?"

Pregunta: En relación con el Acuerdo de la Concordia, usted ha enfatizado anteriormente el tiempo presente de 'discutir'. No hay ninguna firma todavía, lo sabemos. ¿Pero eso significa que aún no es seguro que Mercedes se quede en la Fórmula 1 en 2021?"

Wolff: "Todo indica que nos quedaremos. Pero no es una conclusión previsible".

Pregunta: Ahora usted recibirá pronto el borrador final del Acuerdo de la Concordia de parte de Liberty, que luego pasará a la junta directiva.¿Cuál es la línea de tiempo?"

Wolff: "Estamos en medio de una discusión sobre el nuevo acuerdo. En relación con ello - e independientemente de ello - estamos discutiendo el desarrollo del automóvil y su impacto en el deporte".

Pregunta: ¿Cuándo tomará la junta su decisión?

Wolff: "Por el momento no hay ninguna indicación de que queramos hacer algo diferente. No hay una fecha límite, porque en este momento todo el curso está fijado para que participemos en esta plataforma a largo plazo".

Pregunta: ¿Es McLaren una estrategia en caso de una salida del equipo de fábrica, porque al menos como fabricante de motores podría seguir siendo un jugador de semi-fábrica?

Wolff: "No. Tenemos cuatro equipos que suministramos, incluyéndonos a nosotros. No hay medias tintas. O participamos o no".

Pregunta: Si Mercedes se retira, ¿no sería un problema quedarse como fabricante de motores?

Wolff: "No creo que nadie decida eso. Pero si ocurriera, sería una consecuencia".

Jean Todt, Presidente de la FIA con Toto Wolff, Director Ejecutivo (Negocios) de Mercedes AMG, en el garaje de Mercedes

Mercedes: La protección del clima es un tema crucial

Pregunta: El éxito en la Fórmula 1 sólo tiene valor para una marca como Mercedes mientras la Fórmula 1 goce de una gran reputación como plataforma. La protección del medio ambiente y del clima es actualmente un tema muy debatido. ¿Qué están haciendo tú y la Fórmula 1 para dar el paso hacia el futuro aquí?

Wolff: "Liberty pronto saldrá con una estrategia realmente buena, pero todavía es demasiado pronto para hablar de ello específicamente. Añadiremos nuestros propios objetivos, como la Ambición 2039 de Daimler. Lo que hacemos en la Fórmula 1 es la punta de lanza de la innovación. Esto se implementa en la producción en serie. Después de todo, en la pista de carreras se trata de la eficiencia y la recuperación de energía".

Pregunta: ¿Pronto sólo te llevarán a la pista de carreras con un EQC?

Wolff: "Tal vez. Pero mucho más importante es utilizar el poder innovador de la Fórmula 1 para ayudar a reducir las emisiones en los modelos de producción en serie. También queremos establecer estándares para que podamos conducir con la menor huella de CO2 posible, y eso incluye conducir eléctricamente o en un híbrido, no usar más botellas de plástico, no desperdiciar energía. Esto no es un mensaje de relaciones públicas, tiene que ser estándar".

Pregunta: Hace diez años usted dijo a los periodistas: 'Si alguna vez me siento en el muro de pits, bájenme, porque entonces me volveré loco'. Es cierto que no estás en el muro de pits, pero en aquel entonces dijiste que no querías publicidad. ¿Es la Fórmula 1 adictiva como las drogas?

Wolff: "No. Me he mantenido fiel a ello. Nunca me siento en el pitwall Excepto quizás para tomar un café entre sesiones".

La carrera de Wolff después de la Fórmula 1: ¿Canciller?

Pregunta: ¿Tiene un plan u objetivo específico para la era posterior a la Fórmula 1, algo que le gustaría hacer?

Wolff: "Tengo muchas ideas. Pero al final se trata más que nada de hacer algo que me guste y que me haga feliz. Porque quiero ser el mejor padre, el mejor marido, el mejor amigo y el mejor colega. Estos juegos mentales son siempre parte de mí".

Pregunta: Creo que serías un buen político. ¿Te atrae eso?

Wolff: "¡Gracias por el cumplido! No me interesa".

Curiosa coincidencia: Unos días después de esta entrevista apareció en Internet una foto de las manifestaciones en Líbano. Un cartel decía: "Deseo que Toto Wolff sea nuestro próximo primer ministro. ¡Sus estrategias son geniales!

El autor de estas líneas envió entonces un mensaje con la foto al jefe del equipo Mercedes: "Mira, mi pregunta política en México no fue tan estúpida". A lo que él respondió: "¡Increíble!" Con un guiño, por supuesto.

Pregunta: ¿Es usted una persona política?

Wolff: "En cuanto a la política convencional, no. Pero soy un consumidor, lo miro con interés y por supuesto voy a las urnas. Nuestro pequeño microcosmos aquí es un poco político, pero no me atrae esa área".

