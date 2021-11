Laia Sanz se suma al X-raid Mini para su primer Dakar en coches

Laia Sanz anunció el pasado mes que pondría punto y final a su carrera en el Dakar en la categoría de motocicletas después de 11 apariciones consecutivas, entre las que destaca un noveno puesto en 2015 con KTM.

Finalmente, la piloto española se comprometió a cambiar a las cuatro ruedas, algo que había estado en proceso durante varios años.

Para su primera participación en el Dakar sobre cuatro ruedas, a Sanz se le unirá el ex piloto de motos Maurizio Gerini como copiloto. Gerini no solo comparte experiencia en motociclismo con Sanz, sino que también tiene una gran experiencia con cuatro participaciones en el Dakar a su nombre.

"Durante mi carrera deportiva siempre me ha gustado salir de mi zona de confort y ahora me embarco en una nueva aventura. Creo que en muchos sentidos era hora de hacer un cambio", dijo Laia Sanz.

"Después de 11 ediciones, creo que he logrado cosas que no me hubiera imaginado antes de participar en mi primer Dakar".

"He conseguido grandes resultados, muy buenas experiencias, pero también duras, y creo que por muchos factores ha llegado el momento de hacer un cambio radical. Durante mi carrera deportiva siempre me ha gustado salir de mi zona de confort y ahora me embarco en una nueva aventura".

"Será en coche, con un MINI 4x4 de X-raid y estoy muy emocionada. Creo que este vehículo me da garantías para no tener problemas, de hacer un buen debut y, sobre todo, de intentar acabar el Dakar, aprender lo máximo y tratar de hacerlo lo mejor posible".

Laia Sanz, Maurizio Gerini, X-Raid Mini Photo by: X-Raid Team

Como parte de sus preparativos, Laia Sanz participó en la temporada inaugural de la Extreme E este año, compartiendo el Odyssey 21 con el veterano del Dakar, Carlos Sainz Sr.

También pudo absorber más experiencia en la categoría de coches en Baja Dubai y el Rally de Andalucía, finalizando octava en este último al volante del mismo Mini All4Racing 4x4.

Laia Sanz hará una salida más en el Rally Internacional Ha'il a principios del próximo mes, antes de estrenarse en el Dakar en la categoría de coches del 2 al 14 de enero en Arabia Saudí.

"Para preparar mi debut en el Dakar en la categoría de coches, vamos a competir en Ha'il, donde esperamos empezar a entenderlo todo y ganar kilómetros y experiencia que serán muy importantes para llegar a la línea de salida el 1 de enero bien preparados", dijo la piloto española.

"Esta prueba se realiza en una zona y en un terreno similar al que encontraremos en el Dakar y por eso estaremos allí".