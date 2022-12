Red Bull abandona el DTM después de dos años

Cargar reproductor de audio

En la sede de Red Bull se ha tomado la decisión de poner fin a su programa de DTM en 2023, dejando atrás la participación del gigante de las bebidas energéticas como propietario de un equipo después de sólo dos temporadas.

La noticia no es oficial, pero Motorsport.com la puede confirmar. Red Bull había dado luz verde previamente a los planes para continuar en el DTM con AF Corse y dos ejemplares del nuevo Ferrari 296 GT3 en 2023.

Pero el DTM sufrió un sorprendente cambio de propietario durante el invierno, cuando Gerhard Berger vendió los derechos de promoción al club automovilístico alemán ADAC, lo que provocó un cambio de opinión en Red Bull.

La decisión de cancelar el proyecto no es una completa sorpresa, ya que Berger, que había sido fundamental para que Red Bull volviera al DTM en 2021, no tendrá ningún papel en la gestión del campeonato a partir del próximo año.

Berger ha disfrutado de una larga relación con Red Bull que abarca varias décadas y, de hecho, fue el primer deportista en ser patrocinado por la marca, allá por 1989. También fue copropietario del entonces equipo de Fórmula 1 Toro Rosso entre 2006 y 2008.

El austriaco llegó a insinuar en una reciente entrevista que su salida como propietario y gestor del DTM podría suponer el fin de la incursión de Red Bull en el DTM.

"Red Bull está muy vinculada a mí como persona, con una asociación de casi cuarenta años", dijo Berger. "Por lo tanto, es muy posible que así sea. Esa decisión depende ahora de Red Bull".

Nick Cassidy, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo Photo by: Alexander Trienitz

La salida de Red Bull significa que AF Corse tampoco continuará en el DTM el año que viene, ya que el proyecto estaba financiado por el fabricante de bebidas energéticas, que también aportaba los pilotos.

Tampoco es probable que Nick Cassidy y Felipe Fraga vuelvan al DTM para una segunda temporada.

Cassidy ya tiene un contrato en firme con Envision en la Fórmula E y también se le ha relacionado con correr en Bathurst con Triple Eight Race Engineering, una empresa potente de Supercars. Tampoco se descarta su regreso al Campeonato del Mundo de Resistencia en la categoría GTE AM con la misma escudería AF Corse.

"Me encantaría correr en el DTM si fuera posible", declaró el neozelandés a la emisora ran.de. "Lo pasé muy bien allí y me hice fuerte. Pero no creo que sea posible el año que viene".

Fraga, por su parte, volverá a la categoría de stock cars de Brasil con la escuadra Blue Stock con el objetivo de sumar otra corona l título que ganó en 2016.

Fraga tenía la esperanza de conseguir un asiento en el IMSA e incluso probó para el equipo Meyer Shank Racing, ganador del título, en los últimos meses, pero el asiento en el Acura ARX-06 de Meyer junto a Tom Blomqvist fue finalmente para Colin Braun.