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GP de Italia

2026 Fórmula 1 GP de Italia

Italy
3 sept 2026 al 6 sept 2026
Autodromo Nazionale Monza, IT

F1 EN VIVO: la carrera del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza

Clasificación en directo

Resumen

Texto en vivo

 

Formula 1

VIDEO: El emotivo homenaje de Vettel a Schumacher en el Ferrari F2002 en Monza

Mira la emotiva vuelta de Vettel en el Ferrari F2002 mientras rendía homenaje a Schumacher en el Gran Premio de Italia en Monza

VIDEO: El emotivo homenaje de Vettel a Schumacher en el Ferrari F2002 en Monza

¡En UNA HORA se apagan los semáforos! 

 

 

 

 

Dice Franco en ESPN que los datos a tanque lleno revelan que tuvo mejor ritmo en otras carreras

 

 

 

Formula 1

Cómo Gasly y Alpine vencieron a Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull para lograr la pole del GP de Italia

Una ejecución superior tanto del equipo como del piloto permitió a Pierre Gasly vencer por poco a coches que han sido más rápidos durante toda la temporada.

Cómo Gasly y Alpine vencieron a Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull para lograr la pole del GP de Italia

 

Formula 1

Perder el podio de Mónaco no impulsó la motivación de Gasly para lograr la pole de F1 en Monza

Perder su podio de Mónaco ha sido, en todo caso, algo negativo este fin de semana, sugirió el piloto de Alpine.

Perder el podio de Mónaco no impulsó la motivación de Gasly para lograr la pole de F1 en Monza

 

FIA F2

Duerksen vuelve a ganar en la F2 en Monza y León completa el podio

Joshua Duerksen repitió victoria el domingo en la carrera feature de la Fórmula 2 en Italia, donde Noel León finalizó en la tercera posición y Nicolás Varrone completó el top 10.

Duerksen vuelve a ganar en la F2 en Monza y León completa el podio

 

La parrilla sigue sufriendo cambios

Formula 1

La parrilla de salida actualizada del GP de Italia en Monza tras los cambios del domingo

Fernando Alonso y Liam Lawson arrancarán desde el pitlane, lo que cambió el orden de salida para el Gran Premio de Italia de F1.

La parrilla de salida actualizada del GP de Italia en Monza tras los cambios del domingo

 

 

 

El día comenzó con este especial momento, Vettel girando en el F2002 de Schumacher

 

¡Buenos días a todos! DÍA GRANDE EN MONZA, estamos listos para contarles aquí todos los detalles de lo que pase antes, durante y después de la carrera

 

Por: Gaby Manzo

Publicado: