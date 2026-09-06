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2026 Fórmula 1 GP de Italia
3 sept 2026 al 6 sept 2026| Autodromo Nazionale Monza, IT
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Fórmula 1 GP de Italia
F1 EN VIVO: la carrera del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Sigue en vivo todo lo que sucede el domingo en la carrera del Gran Premio de Italia de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en Monza.
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Resumen
Texto en vivo
¡En UNA HORA se apagan los semáforos!
Dice Franco en ESPN que los datos a tanque lleno revelan que tuvo mejor ritmo en otras carreras
El día comenzó con este especial momento, Vettel girando en el F2002 de Schumacher
¡Buenos días a todos! DÍA GRANDE EN MONZA, estamos listos para contarles aquí todos los detalles de lo que pase antes, durante y después de la carrera
Por: Gaby Manzo
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