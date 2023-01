El piloto de reserva de Williams F1 no seguirá en el equipo

Cargar reproductor de audio

Aitken ha pasado los últimos tres años como piloto reserva de Williams, y tuvo la oportunidad de debutar en la F1 en el Gran Premio de Sakhir de 2020 sustituyendo a George Russell, que a su vez reemplazó a Lewis Hamilton en Mercedes.

Mantuvo su relación con la escudería con sede en Grove incluso después de poner fin a su carrera a tiempo completo en monoplazas en 2021 a favor de un cambio a las carreras de resistencia, pero su acuerdo no se renovará para 2023.

"Hemos decidido mutuamente separarnos", dijo Aitken a Motorsport.com antes de su debut en el Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar en la Rolex 24 de Daytona de este fin de semana para el equipo Action Express Cadillac.

"Me mantuve involucrado el año pasado, lo que fue genial. Me gusta mucho el equipo y estoy a media hora de la fábrica, así que era muy cómodo trabajar en el simulador y me encantaba ayudar y asistir a algunas carreras".

"Pero mi calendario está demasiado apretado estos días. Quiero centrarme en mi programa de carreras y en el rumbo de mi carrera, que es el de las carreras de coches deportivos".

"Me han apoyado mucho en este sentido y, además, tienen jóvenes que están pasando por su academia y quieren darles tiempo en el asiento y en el simulador. Tenía sentido".

Aitken, de 27 años, dijo que no se arrepiente de no haber cumplido su objetivo de convertirse en piloto de F1 a tiempo completo y que ahora está deseando establecerse en lo más alto de los sportscars.

"Es algo fantástico de perseguir, y me lo pasé muy bien haciéndolo", dijo Aitken. "Fui uno de los pocos afortunados no sólo de empezar una carrera, sino de conducir los coches. Por supuesto, no estaba allí para eso, estaba allí para intentar estar en la parrilla a tiempo completo y convertirme en campeón, pero por la razón que fuera, con la forma en que se desarrolló mi carrera en monoplazas, no funcionó, y eso está bien".

"Ahora soy muy feliz persiguiendo algo en los sportscars y tengo suerte y puedo subirme a esa ola, y estoy emocionado por ver hasta dónde puedo llegar".

Aitken está compartiendo el AXR Cadillac V-LMDh con los titulares del equipo Pipo Derani y Alexander Sims para la Rolex 24 de este fin de semana, y dice que está disfrutando de su primera experiencia de carreras en IMSA hasta ahora.

"Tengo dos compañeros de equipo muy experimentados, especialmente en el caso de Pipo, así que ha sido bastante fácil para mí", dijo. "Me han recibido muy bien".

"Es una cultura ligeramente diferente a la que estoy acostumbrado en Europa, pero estoy disfrutando mucho y estoy deseando ver este estilo de carreras porque todo el mundo me ha dicho lo buena que es la serie IMSA para participar".

Aitken está confirmado como tercer piloto de AXR para las cuatro carreras que componen la IMSA Michelin Endurance Cup, pero dice que también está trabajando para añadir un programa adicional en Europa a su calendario esta temporada.

No se atrevió a decir si volvería a correr en las 24 Horas de Le Mans tras su debut en la clásica de La Sarthe el año pasado pilotando para el equipo Algarve Pro Racing LMP2.