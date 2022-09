Albon se siente "preparado" para volver en el exigente GP de Singapur

Cargar reproductor de audio

El anglo-tailandés se retiró del Gran Premio de Italia en Monza a principios de este mes sólo un par de horas antes de la práctica final del sábado, ya que luchó contra la apendicitis. Fue sustituido por Nyck de Vries, que se aseguró dos puntos al terminar en novena posición.

Pero tras una exitosa operación laparoscópica de rutina en el hospital de San Gerardo, Albon sufrió complicaciones anestésicas postoperatorias, que le provocaron un problema respiratorio.

Albon no recuerda mucho del episodio porque estaba "drogado", pero reveló detalles sobre su carrera para recuperarse a tiempo para el físico y húmedo Gran Premio de Singapur.

Sobre sus condiciones generales, Albon dijo el jueves: "Me siento preparado. Me siento todo lo bien que puedo estar, sin dolor".

"Hemos tenido una buena semana de entrenamiento, o casi dos semanas, para llegar a donde estamos hoy. Somos realistas y sabemos que llegamos a la carrera más difícil del año".

"Tenemos que ser conscientes de ello. Pero me siento bien. He estado practicando karting y me he sentido bien".

Sin embargo, en un principio, un regreso tras una sola carrera al margen se consideraba ambicioso.

Albon añadió: "No creo que realmente tuviéramos en mente Singapur como posibilidad. Pero por la velocidad de recuperación, fue definitivamente una cosa posible".

Su estado se evaluará tras los primeros entrenamientos del viernes, pero se prevé que la verdadera prueba llegará con las fuerzas sostenidas que se ejercen sobre el cuerpo con las tandas largas de la segunda práctica.

Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Albon dijo que se trata de un "pequeño" contratiempo y que "no es un gran problema" por perderse sólo una carrera.

Continuó: "Cuando me desperté el sábado (en Monza) y se tomó esa decisión, siempre se trata de arriesgar o no en términos de manejar. Pero hicimos lo correcto. Nyck hizo un buen trabajo".

Su esfuerzo por ponerse en forma a tiempo comenzó con la recuperación en la cama, pero los dos o tres días previstos en coma inducido sólo duraron 12 horas debido a la rapidez con la que se despejaron sus pulmones.

Después, Albon se despertó "más o menos 30 minutos antes de la salida" del GP de Italia, pero se le aconsejó que dejara de ver la carrera debido a un pico en el ritmo cardíaco que vino acompañado de la "frustración" de no poder conducir el FW44 que había resultado impresionante durante los entrenamientos del viernes.

Tras esperar a que sus pulmones se recuperaran lo suficiente y superar la operación inicial, Albon fue aumentando poco a poco sus entrenamientos hasta el lunes de la semana pasada, cuando "empezó a forzar de verdad".

"Lo tratamos como un trabajo de nueve a cinco, el entrenamiento y la recuperación. Básicamente, lo echamos todo y día a día fuimos mejorando".

"Luego, obviamente, llegamos a un punto en el que la recuperación iba muy bien".

"Nos sentamos mucho a pensarlo. ¿Lo hacemos o no? Siento que estoy preparado".

