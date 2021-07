Alonso: habría sido bonito estar en la Q3, pero no lo conseguimos

Fernando Alonso no pudo pasar de la Q2 por segundo fin de semana consecutivo, tras quedarse a solo 0,025 segundos del corte, que lo marcó Lando Norris con el McLaren. El español saldrá por tanto 11º en la primera carrera al sprint de la historia de la F1.

El bicampeón del mundo de F1 acabó 14º en la FP1 de la mañana en un fin de semana con un programa muy diferente, donde la clasificación configura la parrilla de salida de la carrera clasificatoria del sábado y los resultados de esta, la del gran premio del domingo.

Aunque mejoró 1,6 segundos su registro por la tarde en la Q2, se tendrá que conformar con salir en la sexta fila de parrilla de una carrera que solo durará 17 vueltas en Silverstone el sábado por la tarde. Eso sí, volvió a superar a su compañero, Esteban Ocon, esta vez por 95 milésimas.

"Hoy ha sido complicado, había mucho viento y creo que teníamos un poco más de ritmo en el coche, pero el tráfico no ha sido fácil. En la primera tanda de la Q2 estábamos un poco desincronizados con los demás coches y en la segunda tanda, la vuelta de salida fue un poco complicada, así que es lo que hay. Probablemente no ha cambiado mucho nuestra posición final, pero habría sido bonito estar en la Q3. Desgraciadamente no lo hemos conseguido", comentó el asturiano en Gran Bretaña.

De cara a la carrera del sábado, Alonso deja claro su planteamiento: como si fuera la primera parte del gran premio del domingo, el 10º de la temporada 2021, la de su regreso.

"Mañana es el primer relevo de la carrera, luego paramos una noche y luego continuamos la carrera el domingo. Así que va a ser interesante aprender y ver lo que podemos mejorar con este rendimiento", comentó.

"El ambiente fue increíble, ver el colorido de las gradas y ver a la gente. Realmente parecía que estábamos corriendo después de mucho tiempo. Ha sido más un test que una carrera, así que estoy contento de ver a la gente y espero que hayan disfrutado hoy".

"Habrá más espectáculo mañana y más el domingo, así que tres días llenos de acción que se merecen, porque hoy ha sido realmente especial conducir aquí", concluyó.

GALERÍA: Fernando Alonso en el GP de la Gran Bretaña de F1 2021

Fernando Alonso, Alpine A521 1 / 15 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 2 / 15 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 3 / 15 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 4 / 15 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 5 / 15 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 6 / 15 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 7 / 15 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 8 / 15 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 9 / 15 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 10 / 15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1, en la conferencia de prensa 11 / 15 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1, en la conferencia de prensa 12 / 15 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1, Nikita Mazepin, Haas F1, en la conferencia de prensa 13 / 15 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1, Nikita Mazepin, Haas F1, en la conferencia de prensa 14 / 15 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1, en la conferencia de prensa 15 / 15 Foto de: FIA Pool