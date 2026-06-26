Alpine llegó al Gran Premio de Austria con una de sus actualizaciones aerodinámicas más importantes de la temporada 2026, centrando los cambios en la parte delantera del monoplaza y complementándolos con una modificación en la zona del difusor.

En total, el equipo de Enstone declaró cinco componentes actualizados ante la FIA, todos orientados a mejorar la carga aerodinámica y la gestión del flujo de aire, en una evolución que busca incrementar el rendimiento general del auto.

La principal novedad corresponde al alerón delantero, que estrena un diseño completamente nuevo como parte del desarrollo continuo del A526. Según explicó Alpine, esta evolución proporciona ganancias aerodinámicas incrementales al tiempo que mejora la gestión del flujo de aire que recorre el resto del monoplaza.

Ese nuevo concepto también obligó a rediseñar los endplates del alerón delantero. El equipo señala que estos elementos fueron revisados para optimizar el control del flujo aguas abajo y aumentar la eficiencia aerodinámica global del conjunto delantero.

Como parte de ese mismo paquete, Alpine modificó además la nariz del auto para adaptarla al nuevo alerón. La escudería explica que el objetivo es integrar mejor ambos componentes y conseguir un mejor rendimiento aerodinámico en toda la parte frontal del monoplaza.

Las modificaciones continúan en las esquinas delanteras, donde la geometría fue revisada para trabajar conjuntamente con el nuevo alerón. El propósito es optimizar la gestión del flujo de aire y aumentar la eficiencia aerodinámica antes de que el aire llegue al resto del coche.

Por último, Alpine incorporó un pequeño apéndice aerodinámico en el difusor. Se trata de un winglet cuya función es mejorar la gestión local del flujo de aire y contribuir a generar carga aerodinámica de manera más eficiente en la parte trasera del auto.

Con este paquete, Alpine apuesta por una evolución integrada de la parte delantera del monoplaza, buscando que todos los componentes trabajen en conjunto para mejorar la calidad del flujo aerodinámico desde el inicio del coche hasta la zona posterior.

La escudería indicó también que ambos autos dispondrán de componentes idénticos para el fin de semana del Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring.

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