Antonelli pensó en la Q1 de Bélgica que no podría pelear por la pole position y explica cómo corrigió
Sexta pole position de la temporada para Antonelli, conseguida esta vez en el circuito de Spa-Francorchamps. Fueron decisivos los ajustes realizados entre la Q1 y la Q2, pero también una vuelta sin errores en la Q3.
Recortar tres décimas al segundo clasificado sería algo extraordinario en cualquier categoría, y más aún en la Fórmula 1. Imaginaos si esa diferencia se le impone a un fenómeno —porque realmente lo es— como Max Verstappen.
Andrea Kimi Antonelli ha sacado de la chistera otra actuación magistral en la clasificación. Esta vez lo ha hecho en un circuito considerado por todos como uno de los más complejos del mundo: Spa-Francorchamps.
Sexta pole de la temporada para el piloto de Mercedes, que sigue demostrando que los problemas de fiabilidad que le han frenado en la clasificación no han tenido el mismo efecto sobre él en la pista. De hecho, Kimi parece tener cada vez más ganas de llevarse a casa esos puntos que se habría merecido, pero que, por motivos que desde luego no tienen que ver con él, ha visto cómo se le escapaban por el camino y que no podrá recuperar si no es volviendo a cruzar la línea de meta tras carreras limpias y sin contratiempos técnicos.
En realidad, parecía que la clasificación de hoy iba a ser una especie de paseo hacia la pole. Sin embargo, en la Q1 las cosas se mostraron casi diametralmente opuestas. El Antonelli que habíamos visto hasta el final de la tercera sesión de entrenamientos libres había desaparecido debido a un W17 más nervioso y menos preciso.
En ese momento, el equipo intervino en varios aspectos de la puesta a punto, lo que ayudó a Kimi a recuperar ese estilo de conducción que le llevó a arrasar con todos.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images
"Hemos realizado ajustes en la configuración, el diferencial, el equilibrio de los frenos y el alerón, porque el viento era un poco impredecible hoy. Digamos que ha complicado un poco las cosas. Tengo que ser sincero: después de la Q1 pensé: “Vaya, ahora estamos en un buen lío”. Pero después, a partir de la Q2, me sentí mucho más cómodo".
"Estoy contento porque ha sido una pole que nos hemos tenido que ganar. El coche ha ido muy rápido todo el fin de semana; aunque tuvimos que cambiar bastante la configuración, encontramos el equilibrio adecuado y el coche se comportó muy bien. Eso ayudó. Pero, desde mi punto de vista, hice una vuelta limpia y sin errores. Sin duda, eso también contribuyó al resultado final".
Salir desde la pole en Spa-Francorchamps nunca es fácil, porque después de Eau-Rouge y el Raidillon viene Kemmel. Decenas y decenas de metros de recta en los que, de haber seguido en cabeza, Kimi habría quedado expuesto a los ataques de sus rivales. Una situación complicada, pero también es cierto que en la segunda sesión de entrenamientos libres de ayer Kimi demostró tener un ritmo capaz de luchar por la victoria.
"¿A quién temo para mañana? No temo nada. Soy consciente de que será difícil llegar a la curva 5, sobre todo por el rebufo. Será difícil mantenerse en cabeza. Intentaré hacer una buena salida y tomar bien la curva 1; a partir de ahí, ya se verá. Pero el ritmo parece bueno e intentaremos darlo todo".
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