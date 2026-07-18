Hamilton admite que perdió dos décimas de rendimiento luego del choque en Spa
Hamilton, quinto al término de la sesión de clasificación del Gran Premio de Bélgica, explica qué es lo que ha salido mal, tras haber demostrado una gran confianza con el SF-26 en los entrenamientos libres de esta mañana. Sin embargo, se muestra optimista de cara a la carrera: "Podremos remontar".
Quinto por apenas 2 milésimas. Una minucia. Pero eso le bastó a Lewis Hamilton para perder la segunda fila y salir desde la tercera en la parrilla de salida del Gran Premio de Bélgica, que tendrá lugar mañana a las 15:00, hora italiana.
Esta pequeña decepción cobra un poco más de importancia para Hamilton si se tiene en cuenta que esas dos milésimas han beneficiado a su compañero de equipo, Charles Leclerc, quien sí ha ascendido a la segunda fila gracias a la penalización que deberá cumplir Lando Norris por haber introducido una centralita adicional a las permitidas por el reglamento deportivo.
Además, el siete veces campeón del mundo se ha mostrado decepcionado por la pérdida de feeling con el SF-26 entre la tercera sesión de entrenamientos libres y la clasificación. El incidente en el que se vio involucrado esta mañana obligó a los mecánicos de Ferrari a reparar varios aspectos del SF-26, y, por cierto, hicieron un trabajo excelente. Lewis, que agradeció a su equipo por haber arreglado el coche, destacó, no obstante, lo siguiente.
"El coche parecía diferente tras la reparación. Los chicos del equipo han hecho un trabajo increíble para arreglar los daños tras la tercera sesión de entrenamientos libres. El coche iba fantástico en esa sesión y tenía mucha confianza".
"No nos habría permitido luchar por la pole, porque eso habría significado ir más rápido, pero creo que con el coche que teníamos en la tercera sesión de entrenamientos libres quizá habría podido conseguir el tercer puesto o una posición cercana. Así que me faltaron un par de décimas en la clasificación. El coche no era idéntico al que había preparado para la clasificación, pero hice todo lo que pude con lo que tenía".
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images
Ferrari llegó a Spa-Francorchamps consciente de que repetir lo logrado en Silverstone sería mucho más difícil. Mercedes se encuentra en su terreno de caza favorito, precisamente donde la gestión de la energía de la unidad de potencia cuenta más.
Hamilton, de hecho, no tenía ninguna duda al respecto. Mercedes partirá como favorita también mañana, pero los Ferrari intentarán de todos modos recuperar posiciones y jugarse algo importante.
"Sin duda, en el último sector parece que perdemos más, y ahí es una cuestión de pura potencia del motor. También un poco en el primer sector, pero ellos son realmente muy rápidos. Nos lo esperábamos en este circuito: sabíamos que serían muy, muy competitivos, y lo son en todas partes. Simplemente, en la clasificación siempre parecen tener algo más que todos los demás".
"Creo que mañana podremos remontar. Lo daremos absolutamente todo para intentar ganar posiciones y remontar".
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