Aston Martin destaca a Vettel por su integridad e integración

Vettel, cuatro veces campeón del mundo de F1, se unió a la renovada escudería Aston Martin Racing para la temporada que acaba de terminar tras su salida de Ferrari, uniéndose a Lance Stroll.

Aunque Aston Martin retrocedió hasta la séptima posición en el campeonato de constructores tras verse perjudicado por los recortes de carga aerodinámica en virtud de los cambios reglamentarios para 2021, Vettel fue capaz de conseguir el mejor resultado de la temporada para el equipo, al terminar segundo en Azerbaiyán.

El piloto alemán estuvo cerca de la victoria en Hungría, donde terminó segundo muy cerca de Esteban Ocon antes de ser descalificado posteriormente por una infracción técnica. El equipo anunció en septiembre que Vettel se quedaría para 2022 junto a Stroll.

Preguntado por la integración de Vettel en el equipo este año, el jefe de Aston Martin, Szafnauer, dijo: "Ha estado brillante".

"Es un hombre muy íntegro, trabaja duro, tiene una gran ética de trabajo, no deja piedra sin mover".

"A los ingenieros les gusta trabajar con él, los mecánicos lo quieren como persona. Es un tipo auténtico. Y eso es muy importante en la vida".

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, en el pitlane. Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Vettel ha recibido muchos elogios por sus esfuerzos fuera de la pista a lo largo de este año, generando conciencia sobre importantes cuestiones medioambientales y destacando asuntos sociales como la defensa de los derechos del colectivo LGBT+ en Hungría.

A pesar de conocer a Vettel desde hace más de una década, a Szafnauer le pareció interesante ver tantos rasgos de los que había oído hablar a través de una relación profesional, y no le sorprendió su ética de trabajo a lo largo del año.

"Todos los que han trabajado estrechamente con él hablaban de él de la misma manera que yo estoy hablando ahora", dijo Szafnauer.

"Y socialmente, pude ver esos rasgos también. Así que me sorprendió, no, pero me encantó que lo que pensaba que era se confirmara con sus acciones".

Szafnauer reconoció que Vettel tardó unas cuantas carreras en conocer el equipo y ponerse al día, pero consideró que "ha hecho un buen trabajo".

"Su mayor cualidad como piloto de carreras es simplemente trabajar sin descanso para ser cada vez más rápido", dijo Szafnauer.

"Lo hace incluso en carrera. Así que cuando empieza una carrera, mira a otros pilotos y las líneas que han tomado en la carrera, para ver si puede aprender incluso dentro de una carrera para ser capaz de ir más rápido o cuidar más los neumáticos, o lo que tenga que hacer. Para mí, ese es su mayor valor".

Szafnauer destacó Hungría como la carrera más sólida de Vettel de la temporada, donde puso a Ocon bajo presión durante todo el gran premio en la lucha por la victoria antes de terminar segundo y posteriormente ser descalificado.

"Aunque el resultado no cuenta, no es culpa suya, creo que hizo una carrera brillante en Budapest, e intentó una y otra vez adelantar a Ocon", dijo Szafnauer.

"Quería mucho la victoria. Es muy difícil adelantar en Budapest, a menos que tengas una gran ventaja en el ritmo del coche, que no teníamos".

"Si hubiera sido un poco diferente, una parada en boxes un poco más rápida, si hubiéramos salido de los boxes por delante de Ocon, creo que lo habría dejado (atrás)".