Aston Martin: Nuestro chasis de F1 es “el quinto más rápido” en algunos circuitos

El embajador del equipo Aston Martin, Pedro de la Rosa, ha afirmado que el chasis 2026 de Aston Martin podría ser el “quinto más rápido” en sus circuitos más favorables.

Aston ha pasado de usar motores Mercedes de cliente a un acuerdo oficial con Honda para la nueva era técnica de la F1, pero la falta de potencia y fiabilidad de la unidad de potencia japonesa ha lastrado al equipo, a pesar de los recientes avances en este último aspecto y de que el mecanismo ADUO ofrece oportunidades para recuperarse en lo que respecta al primero.

Entonces, ¿cuánto vale realmente el primer chasis de Aston de Adrian Newey? El legendario diseñador ya habló en febrero, explicando que el túnel de viento completamente nuevo del equipo no estuvo en funcionamiento hasta abril de 2025.

“La realidad es que no metimos un modelo del coche del '26 en el túnel de viento hasta mediados de abril, mientras que la mayoría, si no todos, de nuestros rivales habrían tenido un modelo en el túnel de viento desde el momento en que terminó la prohibición de pruebas aerodinámicas de 2026 a principios de enero del año pasado”, declaró entonces Newey. “Eso nos puso en desventaja durante unos cuatro meses, lo que ha significado un ciclo de investigación y diseño muy, muy comprimido.”

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De ahí la situación actual de Aston y la última valoración de de la Rosa.

“Creo que en algunos circuitos podríamos ser el quinto más rápido, en otros podríamos estar mucho más atrás”, analizó tentativamente el español. “Sea cual sea la posición en la que estemos, es una posición con la que no estamos contentos.

“Solo tenemos que ser pacientes, porque sabemos que vienen cosas interesantes. Solo tenemos que entender la normativa lo mejor que podamos, con las limitaciones actuales, para que cuando llegue el nuevo paquete, tengamos más herramientas para extraer todo de él.”

Pedro de la Rosa, Aston Martin F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Aunque heredó un punto tras una miríada de penalizaciones de tiempo en el Gran Premio de Mónaco, Aston vivió posiblemente su peor fin de semana hasta ahora en el principado en términos de rendimiento. Fue superado en clasificación por Cadillac por solo segunda vez, en medio de un subviraje devastador en el trazado estrecho y revirado.

“Esperábamos estar un poco mejor aquí, pero encontramos un subviraje muy severo a mitad de curva en las [curvas] lentas, que el equipo ha intentado corregir haciendo todos los cambios posibles de reglaje”, explicó de la Rosa. “Pero es algo más fundamental que un cambio de reglaje. No habíamos experimentado este subviraje tan acusado como aquí en ninguna otra carrera.

“Así que eso nos ha pillado por sorpresa. El equipo ha hecho un gran trabajo cambiando reglajes arriba y abajo, todo lo que se pueda pensar a nivel mecánico y aerodinámico, pero no ha sido suficiente. El coche ha seguido siendo muy difícil, muy difícil de verdad para cambiar la dirección del coche, y también para hacerlo apuntar en la dirección correcta en las [curvas] lentas. Ahí es donde hemos perdido la mayor parte de nuestro tiempo aquí en Mónaco.

“Así están las cosas en este momento. ¿Qué vamos a encontrar en la próxima carrera? No lo sabemos, porque no es algo que hayamos sentido tan mal en las carreras anteriores.”

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Preguntado sobre si era poco probable que este problema de subviraje volviera a aparecer dada la singularidad de las características del trazado de Mónaco, de la Rosa respondió: “Es difícil decirlo ahora mismo.

“Como no hemos visto [esto] en circuitos muy diferentes a Mónaco, seguimos confiando en que primero debemos analizar todos los datos que tenemos de esta carrera, y si encontramos de nuevo este problema, entonces en realidad tendremos más herramientas para trabajar en ello.

“Pero me sorprendería si encontramos este nivel de subviraje, subviraje crónico a mitad de curva, en cualquier otro circuito, porque no hay ningún trazado como Mónaco.

“Y además este año, el neumático blando incluso ha sido bastante duro para este circuito, y muchos equipos —incluido nosotros— tienen que trabajar muy duro los neumáticos delanteros blandos, realmente, para llevarlos a temperatura. Así que me sorprendería si encontráramos estos problemas de equilibrio en las próximas carreras.”