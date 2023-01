Stroll: Aston Martin antes no habría dado vuelta su año en 2022

Cargar reproductor de audio

Desde las primeras pruebas de pretemporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya, el nuevo coche de Aston Martin para la temporada 2022 de la Fórmula 1, el AMR22, demostró no haber nacido como se esperaba y ello provocó un rápido cambio de mentalidad en la escudería.

Al igual que Mercedes, el equipo había previsto un monoplaza con mucha carga aerodinámica, pero el fenómeno del porpoising les sorprendió, y al tener que levantar la altura de sus coches perdieron casi toda esa carga.

Esos problemas llevaron a Aston Martin a buscar rápidamente un nuevo concepto de monoplaza, que se convirtió en realidad en el Gran Premio de España, la sexta ronda del curso.

Eso ayudó al equipo a iniciar el camino de la recuperación que se demostró hacia el final de la temporada, dándoles un empujón que les hizo acabar en la séptima plaza del campeonato de constructores. Algo que también ayudó a la hora de convencer a Fernando Alonso.

Mirando hacia atrás, Lance Stroll cree que hace algunos años, con la misma situación, habría sido imposible darle la vuelta y que se habrían quedado estancados en el fondo de la clasificación.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Photo by: Erik Junius

"Creo que el equipo ha evolucionado mucho", dijo a Motorsport.com.

"En la fábrica, viendo la forma en la que ahora se hacen las cosas y cómo se ha desarrollado el coche, creo que hace un par de temporadas habríamos estado en una posición mucho más complicada para salir de un agujero como en el que estábamos al principio".

"Ahora, creo que se han hecho muchos cambios internos. Gracias a eso, llegamos a Barcelona con un coche totalmente nuevo, y luego fuimos mejorándolo a partir de ahí. Entonces, de repente, nos encontramos en una posición que era mucho mejor".

"No creo que hace un par de años hubiéramos estado en esa posición que nos permitiese salir de ese agujero. Creo que en ese sentido hemos progresado mucho. Todo el enfoque del equipo está mucho más compenetrado que en el pasado".

"Creo que trabajamos mucho más unidos que en el pasado. Y creo que en la fábrica, toda la ética de trabajo, la comunicación, la forma en que se hace todo, creo que hemos recorrido un largo camino desde donde estábamos en la era de Racing Point".

Si bien es cierto que el canadiense está encantado con el gran paso adelante de Aston Martin, cree que el equipo todavía tiene que progresar con la consistencia como principal objetivo, ya que su estado forma fluctuó demasiado durante la segunda mitad de 2022.

"Nos volvimos mucho más competitivos a lo largo del año, en la mayoría de las carreras pudimos luchar por los puntos y entrar en la Q3, que no estábamos ni siquiera cerca de eso al principio".

"En ese sentido, ha sido muy positivo. Pero también tuvimos algunas carreras extrañas, como fue por ejemplo ir de Austin a México, una semana después, y pasar de ser el cuarto equipo más rápido al noveno o décimo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Y luego, en Sao Paulo, de nuevo, estábamos más o menos en el medio del pelotón".

"Creo que todavía tenemos fines de semana en los que no sabemos por qué no somos, por la razón que sea, tan competitivos. Tenemos alguna idea, pero no estamos seguros al cien por cien".

"Creo que, de cara al futuro, ese tiene que ser el objetivo: ser más competitivos en diferentes tipos de circuitos: buscar una mayor eficiencia con baja carga aerodinámica o alta carga aerodinámica. Supongo que ese es el objetivo".

"Pero cuando miro de dónde veníamos a principios de año, creo que ha sido un gran paso en la dirección correcta", concluyó el piloto de Aston Martin en la Fórmula 1.

