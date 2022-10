Aston Martin sorprendido por rumores de sobrepaso del límite de gastos

Cargar reproductor de audio

No ha habido confirmación por parte de la FIA en ninguno de los dos casos, pero en el paddock de Singapur fuentes, incluyendo algunos jefes de equipo rivales, sugirieron que Aston Martin podría haber cometido una infracción "de procedimiento", y una infracción menos grave que la supuestamente asociada a Red Bull Racing.

Sin embargo, Krack insiste en que no ha habido noticias de la FIA sobre ningún problema antes de la esperada confirmación del miércoles de qué equipos cumplieron plenamente con el límite de 2021.

"Es un proceso en el que se presenta la información, y luego la FIA la analiza y vuelve con preguntas", dijo al ser preguntado por Motorsport.com sobre las revisiones del límite de costes.

"Y este proceso todavía está en marcha, así que no sabemos cuál será el resultado, hay una discusión en curos. Tenemos preguntas sobre la interpretación, ellos tienen preguntas sobre la interpretación.

"Y nos sorprendió leer nuestro nombre en este asunto. No creemos que hayamos hecho nada grave".

En junio, Williams recibió una multa de 25.000 dólares por presentar su documentación con retraso. Al preguntarle si Aston Martin podría haber cometido un error administrativo, Krack dijo: "No soy consciente de ninguno, no lo creo. Como ya he dicho, hubo algunas preguntas que nuestra gente de finanzas también está respondiendo. Sinceramente, tenemos que esperar cuál será el resultado. Pero no estamos estresados por ello".

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1

Krack admitió que había sido frustrante para el equipo ser nombrado en medio de sus preparativos para el Gran Premio de Singapur.

"Es molesto. Creo que lo más importante es mantener la concentración en el fin de semana. Cuando el jueves o el viernes empieza así, es importante no distraer a la gente.

"Y desde nuestro punto de vista, fue bueno que no fuéramos los únicos mencionados, así que ustedes se concentraron en el otro lado del paddock. Es lamentable que estas cosas salgan así, pero es la F1".

Algunos equipos rivales han sugerido que Aston ha gastado mucho dinero en la contratación de personal recientemente, y ha ofrecido salarios más altos, dando a entender que la factura salarial del equipo puede haber superado el límite.

"Esto es el típico paddock, la mejor defensa es el ataque", dijo Krack. "Creo que, al final, no debemos olvidar que somos bastante menos gente que la mayoría de los equipos.

"Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. No habrá una guerra de palabras por nuestra parte, tenemos que concentrarnos en progresar. Esto es mucho más importante que utilizar la prensa para hacer declaraciones".