Brown explica cuál es la clave del éxito de la Fórmula 1 en Netflix

El documental de Netflix "Drive To Survive" se ha convertido en un gran éxito para la Fórmula 1 y también para el propio proveedor de streaming.

La serie cuenta con tres temporadas que cubren los años 2018 a 2020. Gracias a ello, la categoría reina generó una nueva audiencia y logró un aumento en sus números, pero también ha permitido que más gente conozca a personajes que no están en el volante de un monoplaza de la Fórmula 1, pero que son parte de los equipos.

El director general de McLaren, Zak Brown, experimentó este efecto de primera mano y lo recordó cuando se reunió con el presentador de televisión estadounidense Michael Strahan en Nueva York.

"Un tipo muy educado al que le gusta McLaren se me acercó en un restaurante de Nueva York. Lo primero que me dijo fue: ‘¡Te he visto en Netflix!’. Creo que la serie marcó una diferencia, especialmente en Estados Unidos”, afirmó el directivo de la casa de Woking.

Pero, ¿por qué hay tanta gente interesada en esta serie? Según Brown, una de las razones es algo de lo que se acusa a la Fórmula 1: su cerrazón. "Lo emocionante de la Fórmula 1 es que estaba cerrada. No se podía mirar dentro".

Esto, dice, es una gran diferencia con respecto a la IndyCar Series o la NASCAR, que permiten un mayor acceso a los aficionados. La F1, por su parte, tenía muchos secretos y preguntas que habían quedado sin respuesta hasta ahora.

"La gente lleva años queriendo ver lo que ocurre en el paddock de la Fórmula 1. Pero no se les permitió. Sin embargo, ahora hemos abierto nuestras puertas y muchos están sorprendidos”, explicó el directivo.

Con la llegada de Liberty Media como dueños de la F1 algunas cosas han cambiado, incluyendo su presencia en redes sociales que se amplió desde que la compañía se hizo cargo de la categoría en 2017. Bajo la dirección de Bernie Ecclestone esto no importaba porque veía a los nuevos medios como un fenómeno temporal.

Brown cree que a medida que Liberty ha ido abriendo la Fórmula 1, también ha aumentado el interés por ella. "Ha dado a Liberty la oportunidad de hacer crecer el deporte muy rápidamente y hacer cosas como Netflix".

Pero no todo es felicidad con la plataforma de streaming. Brown se considera un gran defensor de la colaboración con Netflix y también defendió a los productores frente a las críticas del paddock de la Fórmula 1. "Creo que Netflix ha sido genial para la Fórmula 1", dijo recientemente.

Sin embargo, existe un debate sobre el reparto de los ingresos del acuerdo con Netflix entre los equipos.

Nielsen Sports estimó recientemente que la Fórmula 1 podría llegar a más de mil millones de personas en 2022 si mantiene su actual trayectoria de crecimiento. Los factores de esta trayectoria y atención son las numerosas actividades en los Esports y también la distribución en Netflix.