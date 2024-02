Brown: "La F1 no necesita titulares como la investigación a Horner"

Mientras los equipos y pilotos de la Fórmula 1 se preparan en Bahréin con las pruebas de pretemporada de cara al campeonato que iniciará el sábado 2 de marzo en el mismo circuito de Sakhir, el gran tema extradeportivo que atraviesa a la serie actualmente es la investigación que tiene a Horner como protagonista por presunto comportamiento indebido con una empleada de Red Bull Racing.

El proceso, que fue iniciado por la casa matriz de Red Bull y es llevado delante de manera independiente, ya lleva al menos dos semanas y de momento se desconoce cuándo llegará una resolución.

Durante la conferencia de prensa de jefes de equipo que tuvo lugar el jueves en Bahréin, en la que Brown expuso su preocupación por las ventajas que cree que puede tener Red Bull al ser dueño de dos escuderías en la F1 y Horner le respondió, el CEO de McLaren luego fue consultado qué pensaba de la investigación existente en torno a su colega.

"Bueno, las acusaciones son extremadamente serias. McLaren se exige a sí mismo y a todos los hombres y mujeres de McLaren los más altos estándares. Obviamente, la diversidad y la igualdad y la inclusión son extremadamente importantes para nosotros, nuestros socios, para todos en la Fórmula 1", comenzó Brown.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Bruno Famin, Director Alpine F1 Team, Laurent Mekies, Director RB F1 Team, Alessandro Alunni Bravi, Representante Stake F1 Team, Christian Horner, Director Red Bull Racing en la Conferencia de Prensa. Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Red Bull Corporation parece haber iniciado una investigación. Y todo lo que esperamos y asumimos es que será manejado de una manera muy transparente como la FIA y la Fórmula 1 han dicho, necesitan manejarlo rápidamente porque no creo que este sea el tipo de titulares que la Fórmula 1 quiere o necesita en este momento".

"Creo que es importante que se maneje de una manera transparente en la que no haya duda, ningún tipo de duda de que se ha manejado adecuadamente. Y cualquiera que sea la conclusión, que esa conclusión se maneje de una manera apropiada y transparente", finalizó.

Horner, por su parte, se limitó a decir en el mismo encuentro con los medios que no puede expresarse sobre la investigación en curso.

"Estoy involucrado en un proceso que está en curso y no puedo hacer comentarios al respecto. No puedo hablar del proceso ni de sus plazos. Todos queremos que esto avance lo más rápido posible, pero no puedo hacer comentarios", indicó.

Información adicional por Juliane Ziegengeist

