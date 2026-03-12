Cadillac se dispone a actualizar su coche de Fórmula 1 en cada uno de los próximos grandes premios, reveló Valtteri Bottas.

El equipo estadounidense hizo su debut en la F1 la semana pasada en el Gran Premio de Australia, pero terminó bastante lejos de la zona media en Melbourne. Dejando de lado al muy complicado equipo Aston Martin-Honda, Cadillac fue 1,4 segundos más lento que el siguiente coche en la clasificación; Sergio Pérez terminó la carrera en 16°, a 56 segundos del 15° Carlos Sainz y a 2m28s de la última posición que otorgaba puntos.

La falta de rendimiento del coche no tomó por sorpresa a sus pilotos, incluso con el proveedor de motores Ferrari peleando por la victoria en Melbourne.

"Lo anticipábamos, lo sabíamos", dijo Checo Pérez en la previa del GP de China. "Quiero decir, este coche fue terminado hace mucho tiempo. Es muy básico; tuvieron que aprobarlo muy pronto. Así que sabíamos que el comienzo siempre iba a ser difícil".

"Ferrari demostró que puede correr hacia la parte delantera, así que la unidad de potencia es decente", señaló Bottas por su parte. "Y también deberíamos recibir toda la ayuda de ellos. Podemos ver qué tipo de despliegue están utilizando y podemos hacer exactamente lo mismo si queremos. Así que no veo al despliegue como la limitación. Definitivamente es nuestro coche.

"Especialmente en el lado aerodinámico, nos falta bastante carga, sobre todo en la parte trasera del coche, lo que ahora nos ha dejado un poco limitados con esta configuración mecánica, porque necesitamos hacer todo lo posible para proteger la parte trasera. Pero una vez que empecemos a ganar algo más de carga, habrá más por venir".

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Consultado sobre si el coche de Cadillac tenía un problema fundamental de arquitectura o si se trataba de un paquete aerodinámico de lanzamiento que podía mejorarse, el finlandés aclaró: "No veo ningún gran problema fundamental. Si miras los detalles en comparación con algunos otros coches, creo que la carrocería se ve muy bien. Pero creo que es más una cuestión de los detalles finos donde hay una diferencia mayor con los equipos punteros. Así que no creo que haya grandes limitaciones.

"Todavía hay una brecha con los coches de adelante, ahora necesitamos empezar a trabajar para cerrarla. No es una tarea fácil, pero hay mucho en camino para las próximas carreras".

Esto hace referencia a las próximas mejoras, que deberían iniciar la recuperación que espera Cadillac. "Creo que en las primeras cuatro o cinco carreras siempre estaremos llevando algo a la pista en el aspecto aerodinámico, más carga en cada carrera", dijo Bottas, presumiblemente asumiendo que las rondas de Medio Oriente se disputarán según lo previsto en Bahréin y Arabia Saudita en abril.

"Entonces veremos qué tan grande es la diferencia que eso genera. Pero, de nuevo, ahora tenemos mucho más conocimiento sobre otros coches, sobre las filosofías de otros coches. Así que estoy seguro de que en este momento están trabajando a pleno en el túnel de viento.

"Ya habrá rendimiento llegando en las próximas carreras, pero luego los pasos más grandes tendremos que descubrir cómo encontrarlos".

