"Checo Pérez tiene que darse cuenta que es el Barrichello de Red Bull"

Sergio Pérez arrancó de gran manera la temporada 2023 de Fórmula 1 al ganar dos grandes premios en las primeras cuatro rondas del año, colocándose a solamente seis puntos en el campeonato respecto del líder, Max Verstappen, su compañero de equipo en Red Bull Racing.

Sin embargo, después de verse superado en la pelea por el triunfo por Verstappen en el Gran Premio de Miami, donde el mexicano inicio en la pole y el neerlandés lo hizo desde el noveno lugar, Pérez comenzó un difícil período que lo vio conseguir apenas un podio en las siguientes cinco carreras.

El piloto de Guadalajara logró recuperar la forma en los dos grandes premios previos la receso de verano de la F1, siendo tercero en Hungría y segundo en Bélgica, si bien en esta última cita fue batido ampliamente por Verstappen en lo que fue la octava victoria consecutiva del bicampeón reinante.

La situación de "Checo" Pérez en Red Bull ha llevado a dos de las principales voces de Sky Sports F1 de Gran Bretaña, David Croft y Karun Chandhok, a opinar que el mexicano tiene que aceptar que su rol es como el que tuvo Rubens Barrichello en los años en que el brasileño compartió equipo en Ferrari con Michael Schumacher.

"Rubens llegó a Ferrari en 2000 esperando estar al nivel de Michael y ser un igual y competir contra Michael, y rápidamente se dio cuenta de que ese no iba a ser el caso y básicamente pasó cinco años muy frustrado", dijo Chandhok, quien tuvo un breve paso como piloto de F1 entre 2010 y 2011, en un podcast de Sky Sports F1.

"Mientras que (Eddie) Irvine fue allí y sabía que no iba a conseguirlo (vencer a Schumacher) y pensó: 'Sabes, si llego a tres segundos de este tipo, sería genial. Y voy a ser un piloto de Ferrari y la vida es buena'. Y él era feliz entonces, creo que hizo un montón de dinero, y vivió una vida más feliz en ese período".

"Así que creo que en algún momento, en la situación de 'Checo', tiene que aceptar que está en contra de uno de los más grandes y talentosos pilotos que jamás se haya sentado en un coche de Fórmula 1".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Pérez, Red Bull Racing Photo by: Erik Junius

David Croft se mostró en sintonía con su compañero comentarista al agregar: "Tiene que terminar segundo tras su compañero de equipo si éste ha ganado la carrera, o en ocasiones aprovechar su oportunidad y ganarle, y sabemos que puede hacerlo. Pero tiene que darse cuenta de que es Rubens. No es Eddie Irvine. No es un Michael Schumacher".

Croft indicó además que si bien Pérez es importante económicamente para Red Bull, eso no es suficiente para mantenerse en su asiento.

"'Checo' ayuda a vender muchas latas de Red Bull. Aporta mucho dinero de patrocinio al equipo, lo que es importante incluso en estos tiempos de tope presupuestario. Pero eso no lo va a salvar si sus resultados no llegan a donde Red Bull quiere", dijo e insistió: "Algo así como el 65% de toda la mercancía en línea de Red Bull F1 se vende a México, lo que demuestra el valor comercial de 'Checo', pero eso no lo va a salvar".

El comentarista británico destacó además la dedicación de Verstappen y señaló que Pérez debe trabajar más duro.

"Dicen que cuanto más me esfuerzo, más suerte tengo. Max está en casa haciendo sim racing, pasando cinco o seis días a la semana en el simulador, el suyo o el de Red Bull, perfeccionando su arte y perfeccionando sus habilidades. ¿Qué hace los fines de semana libres? Se va a correr, carreras virtuales de 24 horas.

"Le encanta conducir. Y cuanto más conduce, mejor lo hace, porque practica todo el tiempo. Y tal vez está subiendo el listón a un nivel que otros pilotos necesitan seguir en este momento".

"Así que si 'Checo' quiere ganarle tiene que esforzarse. No creo que él esté poniendo ese nivel de esfuerzo en tratar de vencer a Max Verstappen, no es que me estoy metiendo con 'Checo'. Sólo estoy diciendo, tienes que mejorar tu juego y tienes que esforzarte o no obtendrás nada a cambio", finalizó.

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!