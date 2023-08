Checo Pérez explica el problema de conducir "conscientemente" el RB19

Sergio Pérez se encuentra aun tratando de recuperar la forma que lo llevó a luchar de igual a igual con Max Verstappen en el inicio del campeonato, momento en que ganó dos de los primeros cuatro grandes premios.

Sin embargo, el piloto mexicano comenzó a perder claramente frente a su compañero de equipo, quien desde la quinta ronda en adelante ha ganado las nueve carreras siguientes de manera consecutiva, un período en el que Pérez cosechó cuatro visitas al podio.

"Checo" Pérez brindó en la previa del GP de Países Bajos una entrevista exclusiva a Sky Sports F1 llevada a cabo por Bernie Collins, antigua estratega de la F1 y quien trabajó con el de Guadalajara durante su paso por McLaren y Force India.

Allí, Pérez explicó las dificultades que lo han estado afectado en los últimos meses al volante del Re Bull RB19.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Para un piloto es muy difícil adaptarse al coche en lugar de que las cosas salgan de forma natural. En las últimas carreras he estado como un paso o dos por detrás y siempre pensando conscientemente cómo tengo que conducir el coche. A veces, con el desarrollo que ha tenido el coche, no se adapta tanto a mí, así que tengo que esforzarme más", dijo.

"Pero creo que (Hungría y Bélgica), por ejemplo, han estado bien, subiendo al podio. Espero que podamos mantener ese impulso, porque al fin y al cabo tenemos un gran coche de carreras".

Pérez se refirió además a lo que vivió en el comienzo de la temporada, cuando se encontró siendo contendiente al campeonato en el duelo con Verstappen.

"Esta vez fue diferente, obviamente, porque, ya sabes, empezamos el año muy arriba, así que piensas que eres un aspirante al campeonato, que has ganado dos carreras".

"Luego, de repente, piensas: 'Ah, este fin de semana ya no es como antes', así que pierdes confianza porque no tienes plena confianza en el coche. En la F1, si no tienes plena confianza con un coche a 250 km/h en una curva, entonces dudas un poco más, y es lo que realmente ocurrió en esos momentos".

"Aquí sería fácil sentarse y decir: 'Es demasiado duro para mí', etcétera, pero al final hay que seguir adelante. Como he dicho, sólo espero seguir con este impulso con el equipo", finalizó.

