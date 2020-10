Cómo ver el GP de Eifel de F1 para Latinoamérica

El circuito de Nurburgring albergará este domingo el Gran Premio de Eifel, una carrera que no estaba en el calendario pero que, a consecuencia de la pandemia por COVID-19, entró para ayudar a completar una temporada 2020 compleja.

La Fórmula 1 no ha corrido en esta pista desde el 2013 y este fin de semana no ha sido sencillo. Durante el viernes no hubo prácticas por lo que la sesión del sábado por la mañana fue la única oportunidad para los pilotos de preparar sus monoplazas.

Valtteri Bottas largará desde la primera fila seguido por su compañero Lewis Hamilton.

Para no perder la acción, te dejamos los horarios en Latinoamérica.

Horarios GP de Eifel: