Ferrari en la dirección correcta tras tocar fondo, dice Mekies

Leclerc impresionó clasificándose cuarto para el GP de Eifel, tras haber estado entre los seis primeros en las tres rondas. Su compañero de equipo Sebastian Vettel no pudo acceder a la Q3 y saldrá 11º.

Ferrari tocó fondo en los circuitos de alta velocidad de Spa y Monza, y su piloto en mejor posición fue 13º en ambas ocasiones.

Mekies dijo que el rendimiento de Leclerc en Nurburgring es importante porque indica que el equipo está en el camino correcto en cuanto a desarrollo.

"Charles hizo un muy buen trabajo, pero creo que, en general, fue un buen día para el equipo", declaró Mekies. “Venimos de semanas y meses muy difíciles. Por lo tanto, es una buena noticia encontrar una buena dirección de desarrollo".

“No tanto por este fin de semana, sino por la dirección para el futuro y para el próximo año. Así que es una buena señal".

Mekies indicó que las últimas actualizaciones, incluidas las piezas nuevas introducidas en Alemania, influyeron.

"Creo que hay muchos factores", analizó. “No creo que debamos emocionarnos demasiado, pero creo que el primer aspecto, con suerte, es que introdujimos un par de pequeñas mejoras tanto en Sochi como aquí. Y como digo, con suerte tocamos fondo hace unas semanas, y ahora estamos tratando de reconstruirnos en busca de las resoluciones de nuestros problemas"

“Es un camino largo. Estoy seguro de que habrá altibajos, pero creo que este es el primer paso en esa dirección después de Sochi y espero que el coche tenga un poco más de rendimiento. Luego, por supuesto, Charles hizo una clasificación muy, muy buena. Sacó todo lo que se podía sacar".

“Y, por último, no podemos olvidar que es un fin de semana muy peculiar sin rodar el viernes, eso siempre va a cambiar un poco el orden, para bien o para mal. Así que creo que es una combinación de las tres cosas, siendo sincero".

Mekies dijo que un factor clave para Ferrari fue lograr que los neumáticos funcionaran bien en condiciones de frío.

“Antes de venir aquí, la verdad es que estábamos muy preocupados por que los neumáticos funcionaran en este tipo de condiciones. Probablemente es la única vez esta temporada. Al menos la única vez hasta ahora que entramos en esa ventana, así que estábamos muy preocupados tratando de hacer todo lo posible en el coche para que las cosas funcionen".

“Incluso si me olvido de los demás, para nosotros rindieron bien. No sé cuánto sufrieron o no nuestros competidores".

"Así que me gustaría pensar que fue simplemente un sábado fino y fuerte, y que las mejoras nos dieron esas décimas extra de ventaja que pueden marcar la diferencia en un grupo tan ajustado".

“Estás dos décimas por delante y eres cuarto y estás en buena forma, y estás tres décimas por detrás y de repente estás fuera de la Q3. Así que creo que debemos ser realistas al respecto".

