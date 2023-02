Cómo ver la presentación del Red Bull RB19 2023 de Checo Pérez

Cargar reproductor de audio

Red Bull Racing llevará adelante mañana el lanzamiento de su monoplaza y equipo de cara a la próxima temporada de Fórmula 1, en la cual la escudería de Milton Keynes intentará revalidar el impresionante dominio que tuvo durante 2022.

La cita es en la ciudad de Nueva York, nada menos, y comenzará a las 8:00 de México, las 9:00 de Venezuela y Colombia y las 11:00 de Argentina, esto después de que el equipo cambiara el horario previsto inicialmente para dar luz verde al evento.

Si bien aún no está claro qué presentará exactamente Red Bull el viernes en La Gran Manzana, no hay dudas que se tratará de un evento para no perderse bajo ningún aspecto teniendo en cuenta que es posible que la compañía de las bebidas energéticas tenga más de una sorpresa guardada.

El lanzamiento de la temporada 2023 de Red Bull se podrá ver de dos maneras y ambas totalmente abiertas y gratuitas para los aficionados en general.

La primera es a través del canal oficial que el equipo de Milton Keynes posee en YouTube, cuyo video ya dejamos aquí abajo en esta misma nota.

Por otro lado, la escudería austriaca también mostrará la presentación a través de Red Bull TV. Puedes acceder a la misma haciendo clic aquí o bien descargando la aplicación para diferentes dispositivos en este enlace.

El evento de mañana de Red Bull Racing marcará la primera vez que veremos este año en un evento oficial tanto a Max Verstappen como a Sergio Pérez, quienes afrontarán su tercer año como compañeros de equipo.

Una vez realizado el lanzamiento en Nueva York, quedará por saber si Red Bull tendrá o no un shakedown en el circuito de Silverstone antes de salir a la pista en las pruebas de pretemporada en Bahréin el próximo 23 de febrero.

Red Bull intentará replicar este año el impresionante dominio que tuvo durante 2022, temporada en la cual barrió con los campeonatos de pilotos y constructores y ganó 17 de los 22 grandes premios disputados.

