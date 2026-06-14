La decisión sobre el podio de Mónaco de Pierre Gasly "sienta un precedente problemático"

El ex presentador de F1 TV Will Buxton ha argumentado que el podio restituido de Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco "sienta un precedente problemático" en la máxima categoría.

La FIA restituyó el tercer lugar del piloto de Alpine en el Gran Premio de Mónaco tras un exitoso proceso de Derecho de Revisión.

Gasly cruzó la línea de meta tercero en Montecarlo, pero fue relegado al séptimo puesto tras recibir dos penalizaciones de cinco segundos por supuestamente exceder la velocidad en el pitlane. Aunque el francés no fue el único piloto penalizado por la misma infracción, Alpine fue el único equipo en presentar un Derecho de Revisión, ya que los otros pilotos cumplieron las penalizaciones en la carrera.

Alpine pudo aportar a la FIA suficientes pruebas que no estaban disponibles para los comisarios en ese momento para demostrar que Gasly no excedió la velocidad en el pitlane. El organismo rector rescindió oficialmente las penalizaciones el viernes por la mañana.

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Aunque el resultado corrige el error para Alpine, la decisión ha creado un complejo precedente reglamentario, según Buxton.

"Los puntos son puntos, pero nada puede reemplazar la pérdida para Pierre Gasly de estar en ese podio tan especial", publicó Buxton en X.

"Qué bueno que la FIA corrigiera un error, pero dado que el resultado solo pudo ser restituido porque las penalizaciones no se cumplieron en la carrera, sienta un precedente problemático."

Como efecto colateral, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, ha confirmado que el equipo está sopesando sus opciones legales después de que George Russell perdiera una posición en los puntos en Mónaco debido a penalizaciones similares a las de Gasly. También se entiende que McLaren y Red Bull han comunicado a la FIA su intención de apelar.

"Fue una situación muy desafortunada y está claro que todos podemos aprender de ello", dijo Wolff durante la rueda de prensa de equipos el viernes en Barcelona. "No fue algo que simplemente surgiera el domingo... Para nosotros como equipo, y especialmente para George, hay algunas implicaciones.

"Sin la penalización, sin que no la cumpliéramos correctamente, habría sido un resultado totalmente diferente para su carrera. Un resultado diferente habría tenido un impacto en su situación en el campeonato. Por eso es desafortunado. Ahora estamos evaluando, mientras hablamos, lo que la situación de Gasly significa para George.

"Nos gustaría que la FIA analizara cuáles son las soluciones... ¿Cuáles podrían ser las soluciones para la carrera de George? Y no creo que las haya... Creo que tenemos algunas limitaciones de tiempo, restricciones legales, pero definitivamente tenemos motivos para estar molestos. Ojalá hubiéramos podido tener esta conversación antes de la carrera del domingo.

"Acabábamos de hablar por teléfono con nuestros abogados para ver qué podemos hacer por George. Son datos que han medido y recopilado. No hay trasfondo político, no hay favores, es el resultado de su análisis.

"Sin los incidentes de Mónaco, él (Russell) habría sumado buenos puntos. Y así continúa y ha sido, de alguna manera, la tónica de esta campaña hasta ahora."

Fotos del Gran Premio de Barcelona-Catalunya - Sábado