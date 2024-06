La FIA presentó ayer las grandes líneas del reglamento técnico y el concepto de los monoplazas de F1 de 2026. Como resultado de los debates celebrados en dos fases, el chasis de estos monoplazas de nueva generación se construye en torno a una unidad de potencia completamente nueva. Ésta producirá energía tanto del motor de combustión interna como del motor eléctrico.

El aumento de la importancia del MGU-K (que recupera la energía del frenado), que pasará de los 120 kW actuales a 350 kW en 2026, ha obligado al legislador a adoptar toda una serie de medidas -como reducir el tamaño y el peso de los F1 e introducir la aerodinámica activa, que quitará carga a los coches en línea recta desacoplando los alerones delantero y trasero- para garantizar que los eléctricos no se vean sometidos a demasiada presión. Para lograrlo, se reducirán drásticamente la carga aerodinámica y la resistencia aerodinámica. La FIA ha anunciado una reducción del 30% de la primera y del 55% de la segunda en comparación con los coches actuales de Fórmula 1.

Con todo ello, las autoridades esperan que las velocidades máximas sean similares o incluso superiores a las actuales. Pero el inconveniente será que los coches producirán naturalmente menos carga aerodinámica y, por tanto, serán más lentos en las curvas.

Una situación que preocupa un poco a Lewis Hamilton, aunque él mismo aún no haya tenido la oportunidad de probar estos F1: "He hablado con algunos pilotos que lo han probado en el simulador -yo no-, pero me han dicho que era bastante lento. Así que veremos si realmente va en la dirección correcta o no".

En cuanto a la reducción de peso, él, que se queja habitualmente de las cotas alcanzadas con los F1 modernos, celebra la bajada de 798 a 768 kg, pero la matiza:"Son sólo 30 kg, así que va en la buena dirección, pero sigue siendo pesado." En peso, un F1 de 2026 seguirá siendo bastante más pesado que uno de 2021 (752 kg), por ejemplo.

"En términos de sostenibilidad, sobre todo en lo que respecta a la unidad de potencia, creo que es un paso muy ambicioso y creo que va en la dirección correcta", dijo, refiriéndose a los combustibles 100% renovables que utilizarán los motores. "Sólo tenemos que asegurarnos de que los coches son eficientes, rápidos y un paso adelante natural, y que se mejoran las carreras".

Lewis Hamilton y Alexander Albon.

Sus preocupaciones sobre la velocidad de los coches de 2026 son compartidas por Alexander Albon: "Vamos a ver qué pasa. No quiero hablar sin conocimiento de causa, pero será muy lento, extremadamente lento", dijo al ser entrevistado por Motorsport.com. "Supongo que hay muchas cosas que se hacen para que la velocidad punta no baje a final de recta con el MGU-K y todo lo demás. Sigo pensando que queda trabajo por hacer. Cuando ves las lecturas de velocidad en ciertos circuitos, piensas que es bastante lenta".

En cualquier caso, el piloto de Williams aboga por un enfoque más sencillo de las cadenas cinemáticas: "Coches más ligeros... No creo que el peso sea fácil de conseguir. Es más una cuestión de compromiso por parte de los equipos para intentar conseguir ese peso. El tamaño de los coches, creo que va en la buena dirección. Obviamente, parece que para recuperar todo lo que estas nuevas regulaciones de motores están trayendo, todo se está volviendo extremadamente complicado. Preferiría motores un poco más sencillos".

Con información de Filip Cleeren y Jake Boxall-Legge