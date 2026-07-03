F1 comparte una mirada detrás de cámaras a las tomas con dron del GP de Austria

Formula 1 ha compartido imágenes detrás de cámaras para mostrar cómo se lograron las tomas con drones durante el Gran Premio de Austria.

Los aficionados no tardaron en captar y elogiar las tomas largas y envolventes durante la cobertura en directo de la carrera en el Red Bull Ring, donde el piloto de Mercedes George Russell consiguió su segunda victoria en un gran premio de la temporada. Max Verstappen y Kimi Antonelli completaron el podio.

Las imágenes detrás de cámaras muestran los drones de alta velocidad volando junto a la acción en pista en Austria, operados desde el borde de la pista. Aunque los drones no pueden volar directamente sobre los coches por si uno falla y cae sobre la pista de carrera en vivo, la maquinaria aun así produjo algunas de las imágenes favoritas de los aficionados.

"Un poco de refinamiento y esto será excelente. Me gusta mucho la incorporación", comentó un aficionado en Reddit, mientras que otro añadió: "Las tomas de cámara son bastante cinematográficas y emocionantes de ver".

"Esa toma de dron de Max y Lewis luchando fue oro puro de p*** madre", comentó otra persona.

Otros tuvieron una respuesta dividida ante el nuevo enfoque. "Me encantan las tomas, las tomas de la batalla VER vs HAM fueron geniales. Pero está demasiado inclinado. De hecho, me hace sentir mal verlo", escribió un aficionado.

"Es demasiado inestable y mareante para una transmisión en directo. Capturó algunas tomas increíbles, pero habrían sido mejores si simplemente se hubieran cortado y editado con la resolución adecuada, no con el límite de la transmisión en directo, eliminando los movimientos torcidos. Sería genial para repeticiones, pero no para transmisión en directo", comentó otro.

Otra persona señaló: "Estas son imágenes de TRANSMISIÓN en directo de acción a alta velocidad, algo para lo que un dron 360 definitivamente no está diseñado. Se verá raro. Es posible que la señal 360 pueda unirse y procesarse con IA con solo unos segundos de retraso, si no ahora, pronto. Un dron FPV con una cámara frontal normal siempre se verá como este clip: no está mal, pero no es exactamente un cambio radical para las retransmisiones de carreras. Y no creo que nunca les permitan a los drones volar directamente sobre los coches".

Los drones ya se han utilizado antes en la F1, pero ha requerido cierto desarrollo llegar a la calidad vista durante el Gran Premio de Austria. En el Gran Premio de España de 2022, se utilizó el primer dron FPV durante la transmisión en directo, llevando lo que parecía ser una GoPro.