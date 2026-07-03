Las novedades aerodinámicas de los equipos de F1 en Silverstone

En un fin de semana con formato sprint, en el que las escuderías son más reticentes a traer novedades porque solo hay una sesión de entrenamientos libres para probarlas antes de pasar a la clasificación sprint, no sorprende constatar que las evoluciones son más bien escasas para el Gran Premio de Gran Bretaña. Entre los equipos top, Mercedes incluso se presenta sin mejoras aerodinámicas.

Algunos dirían que Mercedes puede permitírselo, ya que, de momento, con como único paquete de evoluciones el introducido en Montreal y un motor que ha sido corregido desde Austria, sigue siendo la referencia. Sin embargo, es notable, puesto que es la única de las estructuras del top 4 que no trae piezas nuevas.

En efecto, se constata que McLaren, por su parte, modifica sus tomas de freno delanteras, así como la zona de los deflectores situada en la parte delantera del fondo plano, con el objetivo de mejorar el flujo aerodinámico para ganar en eficiencia y carga.

Por su parte, Red Bull cuenta con aletas revisadas en la parte trasera, situadas a la altura de los semiejes de la suspensión, con el fin de mejorar la carga aerodinámica y la estabilidad en esa zona.

Aston Martin sigue sin aportar cambios a su monoplaza. Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Ferrari, finalmente, de la que Toto Wolff no dejó de subrayar en Austria hasta qué punto el flujo constante de evoluciones era motivo de interrogantes respecto al techo presupuestario, llegó a Silverstone con una novedad: una modificación bastante importante en la zona del semieje de la suspensión trasera.

Las entradas y salidas de refrigeración, el deflector inferior y el grupo de aletas han sido revisados así, con el objetivo de mejorar la gestión de la temperatura, pero también la carga aerodinámica.

Mercedes no es el único constructor que llega con las manos vacías - lo que no significa que los equipos no puedan probar novedades introducidas anteriormente en el año -, ya que Aston Martin Racing (que hará evolucionar su coche con un gran paquete en Hungría), Audi, Alpine y Cadillac no tienen ninguna pieza nueva que instalar.

RB (fondo plano/difusor y deflector trasero) y Haas F1 (alerón trasero y endplate del alerón trasero) cuentan con dos novedades, mientras que Williams tiene una (alerón delantero).