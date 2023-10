Verstappen: "Una pena que haya un sprint en Qatar"

Qatar podría ser el fin de semana en el que Max Verstappen consiga el tercer título de su carrera, con una alta probabilidad de ganarlo ya al final de la carrera sprint del sábado.

Por mucho que el holandés esté centrado en extraer el máximo del fin de semana, es difícil desviar su atención de la posibilidad de que Lusail sea la coronación de una temporada fantástica, en la que ha establecido numerosos récords gracias a una superioridad que le ha llevado a dejar sólo tres victorias a sus rivales por el camino, a saber, Arabia Saudí, Azerbaiyán y Singapur.

"Estamos teniendo un año extraordinario. Hemos llegado a este fin de semana y queremos volver a ganar. Por supuesto que sé que si gano, o lo que sea que pueda hacer el sábado, puedo ganar el campeonato. Pero sigo muy centrado en el trabajo principal, que es tener un buen fin de semana", explicó Verstappen.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

A lo largo de los años, el holandés no ha ocultado que no es un fan del nuevo formato, prefiriendo en su lugar la configuración clásica con los entrenamientos libres el viernes, la clasificación el sábado y la carrera el domingo. Aunque Verstappen confirmó que no le molesta la posibilidad de ganar el título al final de la carrera corta, por otro lado sugirió lo desafortunado que sería llegar a este fin de semana sabiendo que será un fin de semana en el que los equipos tendrán que lidiar con el sprint.

Lusail se presenta como uno de los circuitos más técnicos de la temporada, con muchas curvas rápidas en las que es importante encontrar un buen feeling con el coche. Además, nada más llegar a Qatar, los equipos han tenido que lidiar con altas temperaturas durante el día, que descenderán cuando los focos artificiales iluminen la noche en Lusail, lo que hará aún más complejo encontrar la puesta a punto adecuada y el nivel de refrigeración necesario.

"Es ciertamente complejo. Hace mucho calor durante el día, y luego se enfría por la noche. Así que cualquier cosa que hagas en la FP1 no es 100% para la calificación, lo hace todo más complicado, una especie de apuesta para tomar las decisiones correctas. Para mí es una pena, porque en esta pista sería genial tener más sesiones de entrenamientos libres, estar totalmente cómodo, ir a la calificación y poder ver a todo el mundo sacar todo su potencial. Pero así fue, decidieron hacerlo [el fin de semana sprint] aquí", explicó Verstappen.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, llega al podio. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"También para el público, prefiero el formato normal, es más emocionante. En la calificación puedes ir más al límite porque has entendido algo más en los entrenamientos libres, como ocurrió por ejemplo en Suzuka. Sigo diciendo que cuando llega el sprint ya tienes una idea general de lo que va a pasar en la carrera del domingo, así que ya sabes lo que va a pasar, quién va a estar fuerte, quién va a retroceder. Eso le quita algo de emoción".

Cuando se le preguntó si quería añadir algo más al respecto, el bicampeón del mundo explicó de forma clara y concisa que la opinión de los pilotos cuenta poco en este tipo de decisiones, ya que se fijan más en el aspecto económico que en el puramente deportivo: "No les interesa escuchar lo que dicen los pilotos. Quieren hacer las cosas más emocionantes. Yo miro el lado puramente deportivo, pero también entiendo el lado comercial y las razones [por las que hay sprints]. Así que hay que verlo desde los dos puntos de vista", dijo el piloto de Red Bull.

Más allá de las conversaciones y las dificultades del formato y de tener sólo una sesión de entrenamientos libres, y con temperaturas bastante diferentes a las que se correrán en la calificación, los sprints y la carrera, Max cree que tiene un coche que puede volver a rendir bien: "Creo que deberíamos ser rápidos aquí, pero sólo tenemos una sesión de entrenamientos, así que se trata de asegurarnos de que una vez que el coche toque el suelo, el coche esté en una buena ventana. Pero sobre el papel debería ser una buena pista para nosotros".

Verstappen y Hamilton durante el fin de semana del GP de Catar 2021. Foto por: Steven Tee / Motorsport Images

Retrocediendo en el tiempo, hace dos años Qatar fue uno de los últimos escenarios del duelo entre el propio Verstappen y Lewis Hamilton, que gracias a esa victoria recortó aún más la distancia con el líder del campeonato. En aquel momento la tensión y las emociones eran diferentes a las de ahora, con un campeonato del mundo casi ya en el bolsillo: "En aquel momento también estaba luchando por mi primer campeonato, así que las emociones eran muy diferentes. Ahora que ya he ganado dos y estoy luchando por un tercer título, las emociones son diferentes, también dentro del equipo. El coche es indudablemente mejor que en 2021".

"Las sensaciones son muy diferentes. En su momento no me importó luchar hasta el final, pero también estoy contento de cómo está yendo esta temporada. Creo que es bueno experimentar todo de diferentes maneras", concluyó Verstappen.