Alonso: Problemas de Pérez muestran lo difícil de gestionar los neumáticos

El piloto mexicano tuvo un gran comienzo el jueves pasado en las calles de Montecarlo, cuando marcó el mejor tiempo de la primera práctica, solo para luego caer hasta el octavo puesto en el segundo ensayo, a un segundo de la cima

El sábado, "Checo" Pérez mejoró en el tercer entrenamiento, donde se ubicó quinto, aunque a medio segundo del más veloz, su compañero Max Verstappen, pero en clasificación volvió a sufrir al terminar en la novena ubicación.

Sin embargo, el piloto de Red Bull tuvo una sólida actuación el domingo que, sumada a una acertada estrategia del equipo, le permitió avanzar en el clasificador hasta encontrarse en la pelea por la tercera posición con Lando Norris, antes de cruzar la meta cuarto.

También lee: Por qué Sergio Pérez tiene que mejorar los sábados de clasificación

Alonso, por su parte, volvió este año a la Formula 1 luego de dos años fuera y, como Pérez, está padeciendo los sábados, donde está 4 a 1 abajo respecto de Esteban Ocon, su compañero de equipo.

El asturiano fue preguntado en Mónaco sobre cómo podría mejorar con los neumáticos a la hora de clasificar y citó en su respuesta los problemas que ha tenido "Checo" en esa misma instancia de los fines de semana de gran premio.

"Creo que es un poco aleatorio lo que nos pasa. No voy a decir que es un factor de suerte. Pero hay algo que está oculto. En diferentes momentos del fin de semana, ya sabes, algunas personas están en la parte trasera de la parrilla en la FP2, otras en la FP3, otras en la Q2, otras, ya sabes... hemos visto a muchos pilotos (rindiendo con diferentes niveles en diferentes etapas del fin de semana)", dijo Alonso.

El piloto de Alpine no le encuentra lógica que Pérez, por ejemplo, haya pasado de liderar el primer ensayo, luego quedar al fondo del top 10 en clasificación y en carrera ser un contendiente al podio.

"Estuve hablando con Checo esta mañana (por el domingo pasado), por cómo fue el más rápido en la FP1. Y luego P9 en la Q3, que no tiene sentido. Y hoy ha luchado por el podio. Así que no es que él se olvide cómo conducir de la FP1 a la clasificación, y luego recuerda cómo conducir hoy".

"Así que (tenemos que entender) por qué todas estas variables están sucediendo en un fin de semana, ¿sabes? Y como he dicho, no se debe a la suerte. Tenemos que entenderlo mejor. Pero no estoy preocupado".

"He estado muy fuerte todo el fin de semana en cierto modo, comparando los primeros fines de semana. Estaba contento, y fui fuerte en la carrera. Ayer no funcionó, pero aún quedan 18 carreras para el campeonato y haremos las cuentas en diciembre. Ahora no", finalizó Alonso.

Galería: Las mejores fotos del GP de Mónaco de Fórmula 1

Haz clic en las flechas para pasar las imágenes

Los pilotos se alinean en la parrilla 1 / 49 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Invitados VIP's en la parrilla 2 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Desfile de pilotos 3 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Desfile de pilotos 4 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Casco de Daniel Ricciardo, McLaren 5 / 49 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Otmar Szafnauer, director del equipo y consejero delegado de Aston Martin F1 6 / 49 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Stefano Domenicali, Director General de la Fórmula 1, el Príncipe Alberto II de Mónaco y Masashi Yamamoto, Director General de Honda Motorsport, en la parrilla de salida 7 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Presentación de la parrilla 8 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari en la parrilla al enterarse de que no correrá 9 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Flavio Briatore y Christian Horner, director del equipo Red Bull Racing, en la parrilla de salida 10 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Banderas en la parrilla 11 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Oficiales de pista ven a Lewis Hamilton, Mercedes W12, pasar 12 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Arrancada Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, al inicio 13 / 49 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Arrancada Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, al inicio 14 / 49 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 15 / 49 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 16 / 49 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes 17 / 49 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Fans de Charles Leclerc, Ferrari 18 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 en pits 19 / 49 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521 20 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Un medallón de San Cristóbal en el una bota de Sebastian Vettel, Aston Martin 21 / 49 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes 22 / 49 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 23 / 49 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 24 / 49 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M pit stop 25 / 49 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Fernando Alonso, Alpine A521, Nicholas Latifi, Williams FW43B, al inicio 26 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, toma la bandera a cuadros mientras ondea la bandera la estrella del tenis Serena Williams 27 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador Max Verstappen, Red Bull Racing celebra 28 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Los monoplazas de los tres primeros lugares en Parc Ferme 29 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, celebra con el equipo Parc Ferme 30 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador de la carrera Max Verstappen, Red Bull Racing, celebra en Parc Ferme 31 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Ganador de la carrera Max Verstappen, Red Bull Racing, celebra en Parc Ferme 32 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, 3ª posición, cruza la línea de meta para alegría de su equipo en el muro de boxes 33 / 49 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, tercer lugar en Parc Ferme 34 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Tercer lugar Lando Norris, McLaren, celebra con el equipo en Parc Ferme 35 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images La estrella del tenis Serena Williams se une a las celebraciones tras la carrera 36 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: Adrian Newey, director técnico de Red Bull Racing, segundo lugar Carlos Sainz Jr., Ferrari, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, y tercer lugar Lando Norris de McLaren 37 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing 38 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 39 / 49 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Adrian Newey, Director Técnico de Red Bull Racing, con el trofeo de Constructores 40 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes, en Parc Ferme 41 / 49 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Podio: tercer lugar Lando Norris, McLaren 42 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: tercer lugar Lando Norris, McLaren 43 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: segundo lugar Carlos Sainz Jr., Ferrari, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, y tercer lugar Lando Norris de McLaren 44 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Geri Horner, Adrian Newey, Director Técnico de Red Bull Racing, y Masashi Yamamoto, Director General de Honda Motorsport, celebran en el Parc Ferme 45 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kelly Piquet novia de Max Verstappen, Red Bull Racing celebran el primer lugar 46 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los mecánicos de McLaren celebran en el Parc Ferme 47 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, 3ª posición, Zak Brown, CEO de McLaren Racing, y el equipo McLaren celebran en el Parc Ferme 48 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing 49 / 49 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images