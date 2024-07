Sainz: "Perdimos dos o tres meses de desarrollo en Ferrari"

Un quinto puesto a 47 segundos de la cabeza no es, desde luego, el resultado que Ferrari esperaba antes del fin de semana británico pero, teniendo en cuenta cómo se desarrollaron los días, es quizás la mejor posición a la que podía aspirar el Cavallino Rampante.

Las curvas rápidas del circuito de Silverstone desafiaron al SF-24 de Ferrari, que optó por volver permanentemente al paquete de Imola para reducir la cantidad de rebotes en las secciones más rápidas y tener un coche más predecible.

Esta es una clara señal de las dificultades experimentadas por Ferrari en las últimas rondas, porque volver atrás luego de estrenar actualizaciones nunca es una buena señal, aunque esté vinculada a características específicas en una pista.

Al margen de las consideraciones sobre las actualizaciones, Sainz se mostró satisfecho con su quinto puesto final, gracias también a algunas buenas decisiones estratégicas en momentos clave que, aunque no cambiaron su carrera, no dejan de ser una pequeña satisfacción a la espera de tiempos mejores.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Creo que hemos hecho lo máximo. Estoy satisfecho con la carrera porque, a pesar de que no fuimos lo suficientemente rápidos ni en seco ni en mojado, acertamos en todas las paradas en boxes, especialmente a mitad de carrera, y pude ganar posiciones de podio", dijo el español que, de hecho, fue uno de los pilotos que vio el momento adecuado junto con el equipo tanto para el cambio a intermedios como para la vuelta a los slicks cuando la pista se estaba secando gradualmente.

"Estábamos luchando por el podio, pero por desgracia, en cuanto la pista se mojaba o se secaba por completo, no éramos lo suficientemente rápidos", afirma.

"Para ser sincero, había estudiado las condiciones meteorológicas con mis ingenieros, así que confiaba antes de la carrera en poder tomar las decisiones correctas hoy. Hicimos algunas buenas vueltas en la FP1 y FP2 para entender las diferentes condiciones y asegurarnos de que estábamos preparados. Hemos hecho una carrera muy buena. Honestamente, todas las decisiones fueron correctas, todos los neumáticos, todas las llamadas por radio", añadió el español, que, junto con el equipo, tomó la decisión correcta al montar el duro en lugar del blando para el último stint, aunque dada la ventaja sobre los rivales que tenía detrás y el déficit de rendimiento respecto a de adelante, no tuvo una influencia decisiva en su carrera.

Lo que lamenta es no haber tenido un coche más rápido con el que optar a un mejor resultado, dado que las decisiones estratégicas fueron acertadas: "Es una pena que no fuéramos más rápidos en la primera parte de la carrera, con el neumático intermedio, o al final, porque creo que habríamos estado al 100% en la lucha por el podio o la victoria. Además, hemos conseguido un punto extra al final con la vuelta rápida", añadió el piloto madrileño, que aprovechó su amplia ventaja sobre Nico Hulkenberg y pudo montar el neumático blando en el final para marcar la vuelta rápida de la carrera, dando a Ferrari el punto adicional.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Evidentemente, al final de un triplete de carreras tan difícil para Ferrari, es inevitable sacar conclusiones sobre el rendimiento del nuevo paquete aerodinámico, descartado para esta última carrera en Inglaterra tras una comparación el viernes con las actualizaciones introducidas en Imola. Las curvas rápidas volvieron a poner de manifiesto el rebote, añadiendo un problema más a un aspecto en el que, en realidad, el SF-24 ya era deficiente en comparación con McLaren y Red Bull. Incluso el paquete de Imola no eliminó por completo el fenómeno del rebote, pero lo hizo más manejable.

"Está claro que el rendimiento del coche con las nuevas actualizaciones no es lo suficientemente bueno. Prácticamente hemos vuelto al mismo coche que en Imola, y desde Imola todo el mundo ha hecho mejoras, probablemente añadiendo dos décimas de rendimiento, mientras que nosotros hemos tenido que retroceder", comentó el español, que a continuación comentó cómo el hecho de que este paquete no haya funcionado como se esperaba pesa no sólo a nivel de rendimiento, sino también en el tiempo empleado en su diseño en comparación con los rivales.

"Hemos perdido dos o tres meses de desarrollo, en términos de mejoras de rendimiento en el túnel de viento o de rendimiento que podríamos haber conseguido en esos meses. Está claro que últimamente no hemos tomado las decisiones correctas. Pero me parece que hoy hemos vuelto a lo básico, a un coche que es el mismo que teníamos en Imola, y a partir de aquí sólo tenemos que mejorar. Pero está claro que nuestros rivales están un buen paso por delante de nosotros".

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Según Sainz, las perspectivas para Hungría pueden hacerle mirar hacia la próxima ronda con más confianza, especialmente porque habrá menos curvas de alta velocidad que acentuarán el fenómeno del rebote. Sin embargo, está claro que los problemas no desaparecerán en cuestión de días y que, hasta que no haya innovaciones diseñadas para combatir este defecto, incluso los pilotos tendrán que adaptarse a cuáles son los límites y compromisos que hay que asumir con esta versión del SF-24.

"La pista de Hungría es más lenta, aunque probablemente seguiremos teniendo algo de rebote en las curvas 4 y 11, pero hasta que no haya algo mejor, es posible que tengamos que vivir con este rebote para tener un mejor rendimiento en las curvas de baja velocidad", dijo Sainz cuando se le preguntó si, en una pista más lenta como Hungaroring, tenía sentido montar el paquete que debutó en Barcelona y que, según los pilotos, seguía garantizando un aumento de la carga total.

"Al contrario, en circuitos de alta velocidad puede que tengamos que utilizar la parte inferior de este paquete (el de Imola), porque si no el otro (el de Barcelona) es inmanejable. Por ahora, en la situación en la que estamos, confío en que el equipo tomará las decisiones correctas circuito a circuito, hasta que llegue un paquete más sólido, que no genere rebotes a altas velocidades y que, al mismo tiempo, sea bueno a bajas velocidades. Entonces empezaremos a pensar en volver a luchar con los tres primeros equipos", finalizó el español.