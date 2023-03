Ferrari no debe "engañarse" sobre su rendimiento, dice Vasseur

Cargar reproductor de audio

La escudería italiana esperaba que el trazado y las diferentes exigencias del circuito de Yeda le permitieran plantear una amenaza mayor a Red Bull Racing de lo que fue capaz en el arranque de la temporada de F1 en Bahréin.

Sin embargo, a pesar de que Charles Leclerc logró un tiempo de clasificación lo suficientemente bueno para la primera fila, con la ausencia de Max Verstappen, el ritmo de carrera de la Scuderia fue deficiente.

Carlos Sainz y Leclerc, que se mostraron fuertes en los primeros compases con gomas nuevas, cayeron con el compuesto duro después de las paradas en boxes y terminaron sexto y séptimo, incluso por detrás de Mercedes.

El resultado estuvo lejos de ser ideal y llega 12 meses después de que Ferrari luchara con Verstappen hasta el final por la victoria en Arabia Saudita.

Vasseur dijo que ahora era vital para Ferrari entender por qué las cosas no han funcionado hasta ahora con su coche, en vez de pretender que las cosas fueran mejor de lo que son.

A la pregunta de qué sería lo primero que pediría a los ingenieros, Vasseur dijo: "Que no nos engañemos a nosotros mismos".

"Lo más importante en este tipo de situaciones es saber dónde vamos bien y qué estamos haciendo mal. Pero no podemos engañarnos".

"Tenemos que cambiar. Tenemos que entender en qué nos equivocamos y tenemos que empujar. No (es suficiente) hablar, así no seremos más rápidos".

"Para mí el panorama está bastante claro. El potencial del coche es bueno, pero no es suficiente comparado con el de Red Bull, porque no somos capaces de extraer el máximo del coche en todo momento".

Frederic Vasseur, jefe del equipo Ferrari de Fórmula 1. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Vasseur cree que el área crítica en la que Ferrari tropezó en Arabia Saudita fue su gestión de los diferentes compuestos de neumáticos, y especialmente la falta de ritmo con el duro.

"El primer stint fue bastante bien y Charles tuvo una buena remontada, pero fue con el (neumático) blando y nadie conoce los diferentes compuestos", dijo.

"Carlos tenía un ritmo decente en el primer stint con el medio, en comparación con los demás, pero perdimos completamente el terreno con el (neumático) duro".

"Es donde tenemos que entender que está el problema principal. Si tenemos que mejorar algo, es claramente en la gestión de los diferentes compuestos".

Ventana de rendimiento

Vasseur sigue convencido de que el SF-23 tiene la base que Ferrari necesita para estar delante este año, pero cree que el equipo carece de la capacidad para rodar al máximo durante todo un fin de semana de gran premio.

Sugiere que su ritmo de clasificación, que ha demostrado estar cerca de Red Bull, ofrece un atisbo del potencial que hay en el coche.

Sin embargo, afirma que la clave para que Ferrari rinda esta temporada es que sea capaz de dar rienda suelta a ese potencial durante todo el fin de semana.

"No quiero insistir en lo positivo, porque el resultado del fin de semana no es bueno y tenemos que centrarnos en lo que va mal, no en lo positivo", explicó.

"Pero tengo que tener en cuenta, para hacer un análisis adecuado, lo que va bien y creo que la clasificación ha ido bastante bien".

"Seguro que siempre queremos hacer un mejor trabajo, y era difícil saber exactamente cuál era el potencial del Red Bull porque Max (Verstappen) no hizo la Q3. Pero al menos tuve la sensación de que en comparación con Mercedes y Aston Martin dimos un paso adelante".

"Estuvimos a una décima (en clasificación), ellos estuvieron a tres y cuatro (décimas), creo, y creo que estamos en el camino correcto en términos de desarrollo".

"Pero el potencial es una cosa, y creo que en el lado del potencial hemos dado un paso decente. La cuestión es que tenemos que mantener este potencial máximo durante todo el fin de semana, y no es lo que estamos haciendo hoy (por el domingo)".

"Creo que en algunas ocasiones estamos ahí. Pero en algunas ocasiones, o algunos stints del fin de semana, no somos capaces de estar al máximo de nuestra posibilidades".

