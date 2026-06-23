Tras el anuncio, hace menos de dos semanas, del acuerdo alcanzado entre las partes implicadas sobre la modificación de los motores de Fórmula 1 en 2027 y 2028, las medidas anunciadas ya han sido ratificadas por la FIA y entrarán efectivamente en vigor.

Como recordatorio, el principal punto de los anuncios realizados el pasado 10 de junio era que se había alcanzado un consenso sobre la evolución de la motorización actual hacia una fórmula que pone un poco más el acento en la preponderancia del V6 térmico con respecto a la parte eléctrica.

El Consejo Mundial del Deporte Motor, reunido este martes en Macao, validó estos cambios. Unos cambios que, como recordatorio, se resumen de la siguiente manera:

2026 2027 2028 Motor térmico Potencia máxima 400 kW 420 kW 450 kW Aumento del flujo de combustible 5% 13% MGU-K Potencia máxima 350 kW 300 kW 300 kW Potencia máxima

(modo Overtake) 350 kW 350 kW 350 kW Recuperación de energía máxima 350 kW 375 kW 400 kW Relación entre potencia térmica y la eléctrica

53-47 58-42 60-40

Cabe señalar que estas modificaciones no son las únicas de cara al futuro, ya que el consejo también validó el paso de tres a cuatro jornadas de pruebas invernales en nombre de la "complejidad general de la generación actual de coches".

El reglamento técnico de 2027 también ha sido retocado para mejorar "su claridad, su consistencia y su aplicabilidad"aprovechando las enseñanzas de 2026.

Sin dar detalles sobre estos cambios, se precisa en el comunicado de la FIA que se aprobaron medidas "relacionadas con el suministro de unidades de potencia, la gestión de las vueltas de reconocimiento y las distancias de carrera en una selección de circuitos y cambios en la normativa financiera vinculados a las enmiendas del paquete técnico y deportivo para 2027-28".

Se recuerda que la idea de reducir el número de vueltas de reconocimiento —es decir, las vueltas efectuadas entre el momento en que se abre la calle de boxes y en que los pilotos van a colocar su coche en la parrilla— y ciertas distancias de carrera había sido evocada como contrapartida al aumento del caudal de combustible, con el fin de evitar las situaciones de mayor riesgo.

Retoques al reglamento de 2026

Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Señalemos que también se validaron modificaciones para 2026, la temporada en curso, con la actualización de las diferentes secciones del reglamento.

La FIA insiste en particular en dos puntos:

"La declaración de un riesgo relacionado con el calor ahora puede separarse entre el sprint y la carrera. Un riesgo relacionado con el calor seguirá declarándose, para el sprint, la carrera o ambos, 24 horas antes del inicio de la competición."

"En condiciones de baja adherencia, cuando la pista está mojada y la visibilidad es reducida, se reintroduce el modo 'boost', pero está limitado a la prevención de la reducción de potencia sin disminución del rendimiento, mientras que la función de adelantamiento será desactivada. Estas modificaciones se han realizado por razones de seguridad."

"La FIA sigue supervisando la evolución del reglamento de 2026 y trabajando en estrecha colaboración con todas las principales partes implicadas de la comunidad del deporte del motor", declaró el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

"Como ocurre con cualquier cambio reglamentario importante, el proceso no termina cuando los coches dan sus primeras vueltas en pista. Un diálogo y una colaboración permanentes son esenciales para garantizar que el reglamento responda a las necesidades de la disciplina, de sus pilotos y de sus aficionados."

"Juntos, estamos explorando la orientación futura del campeonato y reflexionando sobre la manera en que el campeonato podrá conciliar innovación, sostenibilidad, rendimiento y atractivo para los aficionados en los próximos años. "

"Los debates en torno a los futuros conceptos de motores, en particular los V8 que funcionan con combustibles sostenibles, demuestran la voluntad de todas las partes de participar en la elaboración del próximo capítulo de esta disciplina."