Por qué AlphaTauri no pudo contratar a Mick Schumacher para el 2023

Cargar reproductor de audio

El director del equipo AlphaTauri dijo que Mick Schumacher, que dejó Haas a finales de 2022, estaba en el radar de su equipo antes incluso de que se fijaran en Nyck de Vries.

El equipo de Faenza desempeñó un papel importante en el mercado de fichajes de este año, ya que en un momento dado quedó claro que Pierre Gasly quería marcharse al Alpine, pero se mostraron reacios a dejarle marchar hasta que se encontrara un sustituto adecuado.

Ante la excelente actuación de De Vries en Monza, el equipo de Helmut Marko no lo dudó y se hizo rápidamente con los servicios del piloto holandés, que firmó por 2023. Pero antes de que se tomara la decisión final, había varios nombres más en la chistera del equipo.

Estaba la estrella de la IndyCar Colton Herta, a quien Marko estaba dispuesto a traer de América, pero Herta no tenía suficientes puntos de superlicencia para una licencia de F1 y, a pesar de pedir una exención a la FIA, no la consiguieron, por lo que su transferencia no pudo realizarse.

A Herta se le unió más o menos Schumacher, cada vez más alejado de Haas a partir de mediados de temporada, aunque la confirmación oficial tuvo que esperar hasta la última parte de la temporada.

Y Tost ha revelado ahora que el piloto alemán estaba entre los posibles sucesores de Gasly antes de que se llegara a un acuerdo con De Vries. "Para mí ya era un tema de conversación", confirmó Tost a RTL cuando se le preguntó por Schumacher.

Mick Schumacher, piloto reserva de Mercedes Photo by: Mercedes AMG

También dijo que "habría sido feliz si Mick hubiera podido subirse al coche" y añadió que estaba "convencido de que Schumacher tiene talento y lo necesario para tener una exitosa carrera en la F1".

Pero ¿por qué entonces todo quedó en nada? Tost dio la misma respuesta que antes había dado Marko. Schumacher aún formaba parte de la cantera de Ferrari en 2022, lo que supuso un problema para ellos por razones comprensibles. Así que intervino esencialmente la política.

"Nunca llegamos muy lejos con él. Pero personalmente le tengo en muy alta estima", concluyó el veterano jefe del equipo. Schumacher, por su parte, se ha convertido en reserva de Mercedes, siguiendo esencialmente los pasos de De Vries, que desempeñó el mismo papel el año pasado.