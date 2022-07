GALERÍA: el primer título de Vettel en la F1

Cargar reproductor de audio

El piloto alemán campeón mundial de Fórmula 1, ha anunciado que se retirará de la máxima categoría del automovilismo mundial, al finalizar la temporada 2022. Previo al inicio del Gran Premio de Hungría y tras abrir su cuenta de Instagram, Vettel posteó un video en donde anunciaba su decisión de retirarse de la F1 al terminar la actual temporada.

"Al final del año quiero tomarme un tiempo más para reflexionar en qué me enfocaré a continuación; tengo muy claro que, siendo padre, quiero pasar más tiempo con mi familia. Pero hoy no se trata de decir adiós. Más bien, se trata de decir gracias, a todos, sobre todo a los aficionados, sin cuyo apoyo apasionado la Fórmula 1 no podría existir". dijo Vettel.

Sin duda Sebastian Vettel ha sido parte importante en el paddock de la F1, y tras su anuncio, aquí recordamos el GP dónde logró su primer Título del Campeonato Mundial de F1.

1 / 12 Cuatro pilotos llegaban a la ronda final de Abu Dhabi con posibilidades de ganar el campeonato. Fernando Alonso era el líder con 246 puntos, seguido por Mark Webber (238), Sebastian Vettel (231) y Lewis Hamilton (222). Foto de: LAT Images 2 / 12 Vettel mantuvo el liderazgo en la salida, seguido de Hamilton, mientras que Alonso era superado por Jenson Button para quedar cuarto, justo por delante de Webber. Con esos resultados, el español se consagraba campeón. Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 3 / 12 Sin embargo, el trompo de Michael Schumacher y el espectacular accidente que protagonizó el siete veces campeón alemán al ser impactado por Vitantonio Liuzzi obligó al ingreso del auto de seguridad. Allí muchos de los competidores cambiaron de estrategia, entre ellos Vitaly Petrov, quien se detendría en pits por única vez en la carrera. Foto de: LAT Images 4 / 12 Webber, en tanto, fue llamado a los pits en la 12° vuelta tras un ligero contacto de su neumático trasero derecho con las barreras con, regresando en la 16° posición detrás de Jaime Alguersuari. Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 5 / 12 Para cubrirse de un posible avance de Webber con neumáticos nuevos, Ferrari llamó a Alonso a los pits y el español logró regresar delante del australiano y detrás del Renault de Petrov. Foto de: XPB Images 6 / 12 Transitando detrás de Petrov comenzó el calvario para Alonso, quien veía vuelta tras vuelta que no podía con el piloto de Renault. Aquí se puede ver un desesperado intento del español por superar al ruso. Foto de: XPB Images 7 / 12 Mientras tanto Vettel se mantenía firme en el liderazgo de la carrera, cumpliendo con su parte para ir por el campeonato del mundo. Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 8 / 12 Alonso, en cambio, seguía sin poder adelantar a Petrov y se le acababa el tiempo llegando al final de la carrera. En total el español estaría unas 40 vueltas pegado al ruso. Foto de: XPB Images 9 / 12 Al cabo de 55 vueltas al Yas Marina Circuit, Vettel cruzaba la meta en primera posición pero aún debía algunos segundos a que finalicen los autos detrás suyo para desatar el festejo. Foto de: XPB Images 10 / 12 Una vez en el parque cerrado Vettel comenzó a dar rienda suelta a su alegría después de haber dado el gran golpe: llegó tercero, 15 puntos atrás del líder, y se llevó el campeonato. Hasta ese momento nunca había estado al frente del certamen. Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 11 / 12 Vettel se coronó como el campeón más joven de la historia de la F1 con 23 años y 135 días, desplazando a Hamilton, quien en esta imagen felicita al nuevo rey. Ocho años después aún siguen batallando... Foto de: XPB Images 12 / 12 Por el otro lado, Alonso era pura decepción después que se le escapara la posibilidad de ser campeón con Ferrari en su primera temporada vestido de rojo. Luego vendrían más oportunidades, pero nunca llegaría a su tan ansiado tercer campeonato. Foto de: LAT Images