Russell espera probar antes de iniciar la temporada 2020

Las diez primeras carreras de la temporada fueron canceladas como resultado de la pandemia del COVID-19, pero hay planes para organizar dos carreras a puertas cerradas en el Red Bull Ring de Austria el 5 y 12 de julio.

De concretarse, será la primera carrera de F1 en más de siete meses, una pausa interrumpida únicamente en febrero, cuando se llevaron a cabo las pruebas de pretemporada, y muchos pilotos creen que les llevará tiempo ponerse al día una vez que comience el campeonato.

Aunque no hay planes para ninguna prueba oficial de F1 antes de que comience la temporada, Russell, piloto de la escudería Williams, espera completar algún test privado para ayudarle a quitarse el óxido que se ha acumulado en los últimos meses.

"Eso es algo que realmente trataré de hacer", dijo Russell en Sky Sports F1.

"Creo que, siendo realistas, el karting será la primera oportunidad que tenga. Tan pronto como pueda, estaré haciendo karting".

"Pero en última instancia, quiero tratar de subirme a un auto de Fórmula 1 antes de volver a competir. Así que ya sea en un Williams o en un Mercedes, tenemos que esperar y ver, sólo para dar algunas vueltas bajo el cinturón".

"Pero también puede ser en un auto de Fórmula 3 o Fórmula 2. Cualquier cosa que tenga cuatro ruedas y pueda ir por una pista de carreras creo que será mejor que nada".

Los equipos de F1 no pueden probar sus autos de los últimos dos años, lo que significa que los pilotos podrían probar en forma privada con los modelos de F1 de 2018.

Algunos pilotos ya han completado algunos ensayos en karts luego de que las medidas de cuarentena se hayan ido flexibilizando en sus respectivos países, entre ellos Kevin Magnussen y Pierre Gasly.

Aunque Russell aún no ha regresado a la pista, recientemente ha mejorado el simulador que posee en su casa para ayudarlo a mantenerse en mejor forma durante el receso.

"A diferencia de otros deportes, no puedes tener un circuito de carreras con un Fórmula 1 en tu jardín trasero. No es como un futbolista que puede salir a patear una pelota de fútbol y hacer su propio entrenamiento", dijo Russell.

"Es muy difícil. Hago todo lo que puedo en el gimnasio que tengo aquí, ya sea en lo que se refiere a correr o ciclismo. Y también desde el punto de vista mental, haciendo cosas como aprender a hacer malabares o simplemente tratando de mantener mi mente ocupada y permanecer con la pelota tanto como pueda".

"Recientemente he invertido en un equipo de simulador de mayor calidad y he empezado a hacerlo no sólo por diversión, sino para empezar a entrenar allí, pensando que esto es lo más cercano a la realidad que tengo y necesito estar alerta y listo para cuando volvamos".