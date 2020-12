Bottas acepta que necesita mejorar su rendimiento

Bottas entró en la temporada 2020 con el objetivo de desafiar a su compañero de equipo en Mercedes, Lewis Hamilton, por el campeonato mundial, pero no logró estar a la altura del británico a lo largo del año.

El finlandés no ha terminado en el podio desde el Gran Premio de Emilia Romagna hace cuatro carreras, y fue superado por el sustituto de Hamilton, George Russell, en Bahréin el pasado fin de semana.

Bottas reveló que evitó mirar las noticias o las redes sociales después del decepcionante Gran Premio de Sakhir del domingo, donde terminó octavo, lo que le permitió resetearse para este fin de semana.

"Cuando un piloto tiene una mala carrera, seguro que tiene que lidiar con ella", dijo Bottas. "He aprendido del pasado que a veces lo mejor es bloquear todo y no mirar nada, así que después del domingo, realmente no he leído un solo titular o un solo artículo de noticias, o redes sociales".

"Así es como a veces hay que hacerlo, y a mí me funcionó. Me siento lleno de energía de nuevo para el nuevo fin de semana, y siento que estoy en un lugar en el que puedo actuar, así que eso es lo principal".

Pero Bottas aceptó que ha sufrido en las últimas carreras y no ha estado rindiendo al máximo, particularmente en las dos rondas de Bahréin.

"Desde Imola, ha sido una seguidilla de muy mala suerte y no puedo recordar la última vez que estuve en el podio", dijo Bottas.

"Es cierto que siento que no he estado rindiendo al máximo en las dos últimas carreras, pero por supuesto sigo tratando de sacar todo lo que puedo".

"Hay muchos factores en este deporte y a veces es la suerte, a veces es lo que haces tú mismo en el coche y fuera del coche".

"Todo lo que puedo decir es que puedo hacerlo mucho mejor que si miras las últimas cuatro carreras en promedio, siento que necesito ser mejor".

Bottas se encontraba en el segundo lugar en Sakhir antes de que un coche de seguridad detuviera su intento de alcanzar Russell y luego un error del equipo en los pits le hizo perder posiciones, dejándolo con neumáticos fríos para el reinicio.

Bottas dijo que fue una carrera "dura" para Mercedes, que registró su peor resultado de la temporada, pero que estaba ansioso por devolver el golpe con la victoria en Abu Dhabi para cerrar la temporada.

"Empezó desde el principio de la carrera", dijo Bottas. "Podría haber sido obviamente una carrera muy diferente. Pero sí, es, de nuevo, todo está analizado, y sé lo que puedo tratar de hacer mejor la próxima vez".

"Esto es por la reflexión y, por supuesto, estoy muy contento de que haya una carrera inmediatamente una semana después de una carrera decepcionante para mí".

"Sé por el pasado que no todo es tener la mejor carrera de tu vida o un final positivo de la temporada. Pero seguro que ayuda. Sería mucho más agradable ir al descanso con un buen resultado, una victoria".

"Ese es el único objetivo para este fin de semana, volver a un tipo de pista normal y todo eso. Lo espero con ansias".